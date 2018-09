Ciudad Juárez— Ezequiel Madera Madera, nombrado por sus víctimas como “El Cínico”, fue vinculado a proceso penal por segunda ocasión ahora por el delito de extorsión agravada.A esta persona se le han iniciado tres causas penales, dos por robo y una por extorsión, y continúa pendiente que se resuelva su situación jurídica en uno de los robos.De acuerdo con la formulación de cargos la extorsión se cometió el pasado 26 de julio aproximadamente a las 14:15 horas en una lavandería ubicada en la avenida Manuel Gómez Morín cuando presuntamente Ezequiel Madera ingresó al establecimiento y se ostentó como integrante del cartel de Sinaloa y amenazó a la dueña con causarle un daño a ella o a su hija.Al parecer Madera de 29 años de edad le señaló a la víctima —cuya identidad quedó bajo reserva judicial— que tenía toda su información personal y también la de su hija, afirmó que el Cártel de Sinaloa había ganado la plaza y ella tenía que pagar dos mil 500 pesos como cuota para poder seguir trabajando en su negocio y le advirtió que no se le ocurriera denunciar lo que estaba pasando, ya que la Policía estaba con ellos y si denunciaba los agentes le iban a avisar a él.Por temor, ese mismo día la víctima pago la cantidad requerida.Dos días después, el 28 de julio presuntamente “El Cínico” regresó a la lavandería aproximadamente a las 14:30 horas y amenazó a la víctima nuevamente, diciéndoles que varios hombres armados iban a entrar a su establecimiento y le harían daño si no pagaba. Luego se acercó a la caja registradora y por la fuerza tomó mil 800 pesos. Enseguida se retiró.Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la lavandería.“Implementé mecanismos de seguridad en mi negocio como puertas de seguridad y un botón de pánico para tener mayor seguridad, ya que mis empleadas y yo seguíamos teniendo mucho temor… aunque seguimos con mucho temor actualmente. Fue hasta este dos de septiembre en que me enteré por los medios de comunicación que detuvieron a este sujeto que estaba extorsionando negocios.

