Estado, a la espera de que Municipio declare emergencia

Ciudad Juárez— Hasta el momento la Coordinación Estatal de Protección Civil no ha sido notificada de que este municipio haya emitido alguna solicitud de ayuda al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), dio a conocer Luis Guerra Chacón, titular de dicha coordinación.No obstante, el funcionario refirió que se cuenta con toda la disposición de colaborar con la repartición de apoyos como láminas para la reparación de hogares dañados, cobijas, colchas y papel en caso de que se dé una declaratoria de emergencia por las lluvias.“Una vez que el Municipio lo declare (el estado de emergencia), nosotros ya entramos en acción para poderlo pedir al Fonden, y ellos son los que determinan qué ayuda nos dan. El primer respondiente es el Municipio, una vez que el Municipio entra, nosotros lo apoyamos”, dijo Guerra Chacón.“A mí lo que me interesa es que fuera el Municipio el que ya estuviera haciendo esos trámites porque es al que le corresponde en primera instancia. Sería Efrén Matamoros (titular de Protección Civil Municipal) el que lo sugiere pero no tiene las facultades, el que las tiene es el presidente municipal”, agregó.Asimismo, dijo que el propio Ayuntamiento es el que puede pedir directamente a México, al Fonden y a Protección Civil Nacional, los apoyos sin necesidad de la intervención estatal. “Si quiere hacerlo por la vía estatal lo puede hacer, si quiere hacerlo de manera personal, también lo puede hacer”, puntualizó.A su vez Bulmaro Márquez, coordinador de Protección Civil del Estado en la Zona Norte, remarcó que no hay un registro por parte de Protección Civil del Municipio para que le dé seguimiento a un decreto de declaratoria de emergencia por parte del Gobierno estatal.“El apoyo siempre es en especie (…) El señor Matamoros está muy al pendiente, tenemos una coordinación muy correcta de este tipo de apoyos. Este tipo de evaluación no es a discreción, esto tiene que ser evaluado. En cuestión de mediciones de las afluencias de lluvia, también hay pluviómetros registrados”, señaló Márquez.Se buscó entablar conversación con Efrén Matamoros para saber qué acciones tomará el Municipio luego de las afectaciones por las lluvias que se amplificaron en colonias como Riberas del Bravo. Sin embargo, no fue posible debido a que no contestó al llamado.

