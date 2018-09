Un padre de familia fue sentenciado a pagar más de 91 mil 425 pesos al ser considerado culpable de no cumplir con la obligación de alimentar a sus hijos, durante casi tres años.Este es el segundo incumplimiento de pensión alimenticia que llega a un juicio oral y hasta el momento en la cantidad más alta que se ha fijado en primera instancia y que se encuentra firme.El Tribunal de Enjuiciamiento que ayer condenó a Erasmo Contreras Holguín le dio tres meses para pagar o de lo contrario, advirtió, deberá ir a la cárcel. Él no tiene un empleo fijó —pues renunció a su trabajo para que el juzgado Tercero de lo Familiar no le pudiera descontar la pensión— labora vendiendo artículos de segundo uso.Contreras fue sometido al juicio oral 105/18 por haber incumplido con la orden del Juzgado Tercero de lo Familiar, quien le impuso en el 2012 la obligación de entregar 600 pesos semanales para la manutención de sus hijos entonces de seis, 11 y 13 años de edad, respectivamente.Contreras Holguín no entregó la pensión en el periodo comprendido del primero de octubre del 2012 al 25 de julio del 2015, por lo que su exesposa María Guadalupe Moreno Mendoza interpuso una denuncia penal por la posible configuración del delito contra el cumplimiento de la obligación alimentaria contemplado en el Artículo 188 del Código Penal del Estado de Chihuahua.En el juicio oral, presidido por el juez Jorge Arturo Gutiérrez Ortiz, la madre de los menores expuso que ella se vio obligada a tener dos trabajos para sacar adelante a sus hijos. Uno de empleos que desempeñó fue vender burritos afuera de una maquiladora.Además de la declaración de la madre de los menores, las agentes del Ministerio Público (MP) adscritas a la Fiscalía de Género a cargo de esa carpeta, Alejandra Torres y Rosy Martínez, presentaron al tribunal las versiones de los hermanos y vecinos de la afectada así como la resolución del Juzgado Tercero de lo Familiar y las actas de nacimiento de los niños o acreedores alimentarios.Mientras, Contreras Holguín no pudo probar que había pagado la pensión a sus hijos.

