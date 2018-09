Detenidos, 8 mdp para pista de atletismo del ITCJ

Ciudad Juárez— A poco más de cinco meses del anuncio de los trabajos de construcción y rehabilitación de la pista de atletismo de seis carriles del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), los ocho millones de pesos gestionados por la senadora Lilia Merodio, aún no han sido transferidos por parte del Gobierno Federal.“Todavía el recurso no lo ha transferido el Gobierno Federal. No se ha hecho el convenio entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado para que ya se pueda licitar”, declaró Juan de Dios Vázquez entrenador de atletismo en el ITCJ.Responsable de la parte técnica de la pista, Vázquez comentó que ya se mandó el proyecto de la citada instalación deportiva a la instancia federal y se ha cumplido con las observaciones realizadas.“Se ha estado cumpliendo lo que nos están pidiendo, las observaciones, primero lo hicimos con el ‘Tec’ y luego lo está haciendo obras públicas y planeación del gobierno municipal y todavía no nos han soltado el recurso”, expresó.Mencionó que ayer por la mañana dialogó con Hermenegildo Lagarda, director del ITCJ, quien le comentó que es muy probable que el alcalde Armando Cabada viaje la semana próxima a la capital del país para tratar el asunto.En su visita a esta ciudad, el 23 de marzo anterior, Merodio urgió al gobierno municipal a darle celeridad al arranque de las obras para evitar que los recursos federales sean retenidos por la ley de la disciplina financiera.Vázquez comentó que en este sentido hay cierto nerviosismo por el cambio de administración en el gobierno federal dado que el ciclo fiscal cierra en octubre, los recursos económicos no están vigentes siempre, por lo que se corre el riesgo que puedan preescribir sin aplicarse.Por ello, están en el proceso de cumplir con todos los requisitos y obtener el dinero.El mes entrante, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador asumirá el poder y sucederá en el cargo al presidente saliente Enrique Peña Nieto.“Nerviosos por los tiempos, pero está vigente el proyecto, se está trabajando en él. El recurso todavía existe, todavía está vigente, ahorita nada más estamos nerviosos porque no vaya a perderse por el cambio federal”, mencionó.Dentro de las especificaciones técnicas de la pista, indicó que los carriles serán de 1.22 metros de ancho y tendrá una fosa de steeplechase.En cuanto al tartán, comentó que será el certificado por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF).

