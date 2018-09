Ciudad Juárez— La rigidez en el horario de entrada al Centro de Atención Múltiple (CAM) número 22 “Rotario Juárez Oriente”, ubicado en la colonia Progresista, confrontó a padres y madres de familia con autoridades educativas; los padres de familia demandaron tolerancia ante la imposición de acuerdo de convivencia 063 que obliga a los 50 estudiantes a ingresar antes de las 8 de la mañana a la institución.Los afectados plantearon que la mayoría de los alumnos radican en zonas habitacionales lejanas a la escuela y los padres deben llevar a sus demás hijos a otros planteles, por lo que al acumular retrasos se les impide el acceso al CAM y ante las faltas, algunos alumnos están en riesgo de ser dados de baja.Inconforme, el grupo de padres demandó por medio de la protesta pública la salida de la directora Virginia Calvillo, quien tiene dos años al frente del CAM.Los quejosos afirmaron que no han logrado establecer una relación cordial con la mentora a la que, incluso, acusaron de omisa al atropellar el ciclo escolar pasado a una estudiante “por andar a prisa en zona escolar”, lo que fue confirmado por parte de la madre de la menor afectada.Edna Verenice Encerrado Saldaña, enlace de Educación Especial en la Zona Norte e Irasema Lazo Varela, supervisora de la Zona 9 de Educación Especial, dialogaron con los padres de familia y acordaron la suspensión temporal de la maestra, así como también se ofreció a los padres un poco de tolerancia para evitar afectar los estudiantes.Esto en atención a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que garantiza la educación a esta población vulnerable.En tanto los padres se comprometieron a evitar los retrasos en medida de las posibilidades del estado de salud y emocional de los estudiantes.El CAM ofrece atención escolarizada integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, discapacidad múltiple o trastornos graves del desarrollo, condiciones que dificultan su ingreso en escuelas regulares.En el CAM, la práctica educativa de sus profesionales se enmarca en el Plan y los Programas de estudio vigentes de Educación Inicial, Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) y se atiende a población desde los 43 días de nacidos hasta los 18 años.Cuentan con transporte especial, carecen de chofer y gasolina.La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) busca reconocer los derechos humanos de ese sector y establecer las políticas públicas necesarias para garantizar su ejercicio.En ella se asegura el acceso de Personas con Discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, transporte, información y las comunicaciones, además de otros servicios e instalaciones abiertas al público de uso comunitario, tanto en zonas urbanas como rurales. También establece los principios que deberán observar las políticas públicas como la equidad, la justicia social, la igualdad de oportunidades, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas con alguna deficiencia y su derecho a preservar su identidad.Actualmente el CAM 22 es uno de los centros que cuenta con dos vehículos para el transporte de los estudiantes que, inicialmente sería utilizado para el traslado seguro de los alumnos de su casa a la escuela y viceversa.Sin embargo, Irasema Lazo Varela, supervisora de la Zona 9 de Educación Especial, explicó que el transporte adaptado para niños con discapacidad no se puede utilizar por se carece de chofer y los recursos económicos para la compra del combustible y el mantenimiento de los dos vehículos.“Sí se usan los vehículos para alguna excursión o paseo, pero a riesgo del personal que lo maneja porque se carece de chofer y de recursos para gasolina”, dijo Lazo Varela.Agregó que también hace falta un especialista en sicología y otro en trabajo social.“El uso de esas unidades serían de mucho apoyo para los padres de familia que tienen que llevar a sus otros hijos a las escuelas y luego dirigirse a su trabajo”, planteó Heriberto Orozco, uno de los padres inconformes.Los vehículos permanecen varados dentro del edificio escolar, cuando el objetivo era el traslado seguro de los estudiantes, pues algunos niños son llevados hasta en transporte público.Los quejosos y las autoridades educativas acordaron reunirse este lunes, ese día no habrá clases, para analizar nuevamente el acuerdo de convivencia para el ciclo escolar 2018-2019, abordar la constitución de la asociación de padres de familia; en tanto la directora Virginia Calvillo fue separada de sus actividades, para ser sujeta a una investigación interna ante las quejas presentadas por escrito por parte de los padres de familia. (Luz del Carmen Sosa)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.