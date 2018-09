Resurgen hoyancos por toda la ciudad

Ciudad Juárez— Tras las lluvias que se registraron la madrugada del jueves, decenas de baches se formaron en calles y avenidas de la ciudad.En un recorrido que El Diario realizó por distintas zonas de la ciudad, se pudo observar que el agua levantó el pavimento de calles y avenicas como De los Aztecas, Óscar Flores, Feldespato, Belisario Domínguez, División del Norte, entre algunas otras.Aunque la Dirección de Obras Públicas del Municipio hace esfuerzos para tapar estos socavones que surgen y dificultan el paso de los vehículos, se vio que en el caso de la avenida Óscar Flores, unos 300 metros antes de llegar a la glorieta del kilómetro 20, surgieron hoyancos de grandes dimensiones que dañan llantas y suspensiones de automóviles.“Parece zona de guerra con tanto hoyo. Apenas acaban de pavimentar y ya surgieron otra vez, esperemos que Cabada venga pronto a taparlos porque no se puede transitar así”, expresó una automovilista mientras detenía su paso para buscar la parte menos dañada del pavimento y continuar su camino.En otras calles como la avenida De las Aztecas los problemas del pavimento “brotaron” en varios tramos, como es el caso a la altura de las calles Pavorreal y Zenontle.Muchos de estos baches son recién creados y otros más se hicieron de dimensiones más grandes con el agua. En la calle Feldespato se observó ayer a cuadrillas de bache tratando de solucionar este problema, sin embargo, algunos tramos no fueron reparados debido a que todavía permanecían encharcados. Al otro extremo de la ciudad, en calles de colonias como Zaragoza, Manuel Valdez, Morelos, Salvárcar, María Isabel y Riberas del Bravo, surgieron también daños en el pavimento.Hasta el momento, por parte de Obras Públicas del Municipio no se tiene un estimado de la cantidad de metros cuadrados de pavimento que se dañaron, pero su titular, Gerardo Silva dijo que será hasta el martes cuando se tenga el reporte completo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.