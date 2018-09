Quisieron pasar 11 kilos de cristal y uno de heroína a El Paso

Ciudad Juárez— Once kilos de cristal y un kilo de heroína sintética fueron asegurados por la Policía Municipal logrando además la detención de cuatro integrantes del grupo delictivo ‘La Línea’ identificados como Israel P. S., Jairo C. B., Saúl M. L. y Marck Alexander V. M.; mismos que fueron consignados ante las autoridades correspondientes por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud.De acuerdo con información oficial, la droga asegurada está valuada en más de 5 millones de pesos y sería distribuida en bares y cantinas de Ciudad Juárez, además de realizar el trasiego de dicha droga a los Estados Unidos para su venta al menudeo.La policía municipal informó que tras un trabajo de investigación se tuvo conocimiento que una importante cantidad de metanfetamina sería entregada en una camioneta de la marca Ford F-150, color negro, en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Tecnológico y Pedro Rosales de León.Ante esto, se desplegó un operativo encubierto, ubicando una camioneta con dichas características estacionada en una plaza comercial sin ningún tripulante, minutos después llegaron cuatro hombres a bordo de una camioneta de la marca Dodge RAM, color blanco, con placas de circulación del Estado de Oklahoma, descendiendo uno de ellos con la finalidad de llevarse la camioneta Ford F-150.Los hombres fueron sometidos por los agentes para realizarle una inspección por protocolos de seguridad, localizando detrás de los asientos de la camioneta de color negro cuatro recipientes transparentes con tapa de color azul, contiendo en su interior la droga conocida como ‘cristal’, con un peso de 5 kilos 480 gramos; así mismo encontraron una bolsa de plástico con 1 kilo 050 gramos de heroína sintética.Al inspeccionar la camioneta Dodge RAM, los oficiales localizaron detrás de los asientos cinco recipientes de plástico, conteniendo en su interior 5 kilos 500 gramos de “cristal”, por lo que se procedió a la detención de los mismos.Los ahora detenidos manifestaron pertenecer al grupo criminal ‘La Línea’ y que la droga que se encontraba en la camioneta de la marca Ford F-150, color negro, doble cabina, con matrículas de circulación EC06931, la distribuirían en Ciudad Juárez; mientras que la droga que transportaban en la camioneta Dodge RAM, color blanco, con placas del Estado de Oklahoma ISM202, la internarían a los Estados Unidos.Previa lectura de derechos, Israel P. S. de 30 años, Jairo C. B. de 26 años, Saúl M. L. de 19 años y Marck Alexander V. M. de 16 años, este último del estado de Guerrero, fueron consignados ante las autoridades correspondientes por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.

