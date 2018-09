Falta de sistema pluvial en la ciudad pega a la red de drenaje

Ciudad Juárez— Jorge Domínguez, presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, señaló ayer que la falta de un sistema pluvial en la ciudad afecta a la red de drenaje, pues el azolve es arrastrado y genera tapones que colapsan la tubería y hacen que broten aguas negras.“Ahorita la ciudad ya está tranquila. Todo está más o menos bajo control pero cualquier lluvia en cuestión de horas se convierte en un problema por la falta de drenaje pluvial”, señaló.“El arrastre (por la lluvia) de tierra, de arena y de material, genera un tapón y al rato comienzan a brotar los drenajes del alcantarillado”, explicó y agregó que incluso se podrían reportar más escurrimientos de aguas negras en los siguientes días.Debido a las lluvias del jueves algunos colectores presentaron afectaciones, entre ellos se encuentran el Juan Pablo Segundo, el de la vialidad Ejército Nacional y el Zempoala, mismo que desde el 30 de julio ha estado en reparaciones.En lo que concierne a los daños en el sistema de drenaje de la ciudad, Domínguez mencionó que se no se tiene manera de prever dónde van a surgir nuevos incidentes.“Los puntos a donde acudimos dependen de dónde se presente la precipitación. A veces es Pradera Dorada, a veces el paso a desnivel, cambia según el evento”, dijo.Hizo un llamado a la ciudadanía para que no roben las tapas de las alcantarillas y no depositen basura en las calles porque ésta termina tapando el drenaje.“Fuera de eso (de los incidentes ya comentados) hubo unos cuatro o cinco hundimientos más en tuberías de seis u ocho pulgadas, o sea en tuberías en realidad chicas, en las que se cambiaron tramos de 6, 8 y 18 metros de diferentes longitudes, y ya quedaron todos”, aseguró.En cuanto a la inversión que se deberá dirigir por parte de la JMAS a la reparación de las tuberías, el funcionario comentó no contar con una cifra. No obstante, indicó que posiblemente se necesitará un poco de material extra para las adecuaciones que se harán principalmente en Riberas del Bravo, etapa VII, donde un canal colapsó debido a la cantidad de agua de lluvia.Respecto a los socavones que se originaron en el fraccionamiento Roma y en el Camino a La Rosita en los cuales dos vehículos quedaron prácticamente hundidos, el funcionario refirió que se tiene una póliza de responsabilidad civil que cubrirá los gastos. (Con información de Alejandro Vargas)

