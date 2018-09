Ciudad Juárez— Un hombre que utilizó el servicio de mensajería en Facebook para amenazar a una mujer con publicar fotografías de ella semidesnuda si no accedía a pagarle una cuota de cinco mil pesos, ayer fue sentenciado a 15 años de prisión.La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene otras tres carpetas de investigación judicializadas donde el modus operandi es el mismo, exigir dinero para no publicar fotografías de personas semidesnudas en redes sociales.El sentenciado es Pablo Alberto Núñez Robles, de 23 años, quien negoció con el Estado para recibir una pena atenuada por el delito de extorsión agravada. Primero renunció a su derecho a exigir un juicio oral, admitió haber cometido el ilícito y a cambio facilitar su enjuiciamiento el Ministerio Público (MP) modificó la clasificación jurídica de coautor a cómplice auxiliador lo que le permitió reducir la sentencia de 30 a 15 años de cárcel.El 14 de julio del 2016 Núñez y un menor de edad contactaron a la víctima —cuya identidad quedó bajo reserva judicial— para exigirle dinero a cambio de no “subir” a Facebook las imágenes que encontraron en un celular que previamente le había sido robado a la afectada.La víctima y su esposo estuvieron recibiendo los mensajes amenazantes hasta el 24 de julio cuando aceptaron entregar el efectivo. Al día siguiente, Núñez Robles y el menor de edad le ordenaron a la mujer que dejara el dinero en una llanta de tractor de color amarillo instalada afuera de una desponchadora ubicada en la calle Ramón Rayón casi cruce con Río Juango de la colonia Papigochi.Pero al mismo tiempo la víctima presentó la denuncia ante la Unidad Antiextorsión de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte y los policías ministeriales implementaron un operativo. Aproximadamente a las 5 de la tarde del 25 de julio del 2016 la víctima acudió al lugar y dejó una bolsa conteniendo el dinero.Minutos más tarde los ministeriales arrestaron a Núñez Robles y al adolescente.Los agentes también rastreado la computadora utilizada por los extorsionadores para enviar los mensajes y llegaron hasta un negocio de renta de computadoras domiciliado en la calle Desierto de Arizona de la colonia Hacienda de Las Torres, donde le mostraron al propietario las fotos del ahora sentenciado y del otro implicado y él los reconoció como clientes del lugar y quienes habían acudido en varias ocasiones el 25 de julio de ese año.Además la víctima también proporcionó el perfil desde el que le mandaban los mensajes, que estaba a nombre de Marcos Quintana.Después de escuchar las pruebas, el juez Antonio Coss Araujo, emitió el fallo condenatorio y sentenció a Pablo Alberto en los términos solicitados por el agente del MP, 15 años de prisión. También lo absolvió de pagar la reparación del daño debido a que el dinero se recuperó.

