Hacen a un lado las tablets para aprender a pescar

Ciudad Juárez— Técnicas de pesca como manejo y lanzamiento de caña se impartieron ayer a niños de seis a 14 años dentro de una clínica deportiva que se llevó a cabo en el Parque Central.Alberto Vázquez, padre de una menor participante, dijo que decidió llevar a su hija para que esté en contacto con la naturaleza y hacer a un lado los artículos como tabletas, televisión y teléfonos.“La traje para que no esté todo el tiempo ahí en la casa, para que se divierta y vea que hay un mundo fuera de la tecnología”, expresó.Fueron cerca de 15 menores los que llegaron con sus cañas y anzuelos a ese punto para aprender desde hacer nudos hasta cuidar de la carnada una vez que se logra capturar algún pez.Como parte de estas actividades se llevará a cabo hoy en este mismo punto un torneo de pesca infantil, de 9 de la mañana a 12 del mediodía.Juan Francisco López Piñón, presidente de la Liga Municipal de Pesca Deportiva, dijo que fue tanto el éxito que se tuvo en los concursos que se realizaron semanas atrás, donde varios papás querían también que sus hijos participaran, que se organizó esta categoría infantil.Previo a ello, se enseñó a los menores las técnicas que deberán poner en práctica hoy.El concurso que consistirá en pescar, pesar y regresar el pez al agua tiene un costo de 100 pesos y lo recabado se repartirá entre los primeros cinco lugares.Valeria Velázquez, de 10 años, fue una de las niñas que participaron en esta clínica.La menor comentó que pidió a sus padres que la llevaran a aprender este tipo de técnicas, pues cuando los acompaña a un lago en Ruidoso, Nuevo México, no logra capturar nada.“Desde que yo estaba chiquita me ha gustado siempre pescar, pero como no soy muy buena en eso, por eso estoy aquí aprendiendo”, expresó.

