Acechan ladrones la colonia Azteca

Ciudad Juárez— Vecinos de la colonia Azteca reportaron sentir miedo debido a los robos en las casas que han sucedido en las últimas semanas.De acuerdo con Arturo Sandoval, vocero del departamento de Seguridad Pública Municipal, en el mes de agosto, 10 robos fueron reportados a la línea de emergencias 911 en la colonia Azteca.Con angustia viven habitantes de la colonia Azteca debido a que en los últimos seis meses pasan personas desconocidas que antes no rondaban por su colonia.Además del robo de casas, también el hurto de las pilas a los carros es una problemática que se ha exacerbado en esa área, comentó una de las afectadas, que por seguridad no proporcionó su identidad. Alrededor de 40 mil pesos en electrodomésticos y joyas fueron sustraídos de su casa la semana pasada, comentó la entrevistada.Después de vivir 25 años en ese lugar, nunca había visto que alguien sufriera de robos por las calles aledañas en donde habita, comentó la residente de la colonia Azteca.Sin embargo, hace una semana llegó a las 10:30 de la noche a su hogar y notó que las puertas de su casa estaban dañadas y cuando entro a su domicilio se dio cuenta de que le faltaban varias cosas.Dijo que ese tipo de situación también se debe a la falta de alumbrado público y a la poca presencia policial en esa área.La entrevistada comentó que realizó la llamada para reportar lo sucedido al número de emergencias 911 y puso su denuncia ante la fiscalía.También dijo que en una tienda de abarrotes cercana a su domicilio han llegado en dos ocasiones para asaltar al lugar y unas cuadras atrás a un vecino le robaron la pila del automóvil en un lapso de tres semanas.Otro residente de esa colonia, quien por motivos de seguridad también omitió dar su nombre, expuso que en ocasiones no denuncian porque sienten miedo a las repercusiones que ellos pudieran tener.Dijo que es frecuente que en las calles aledañas pasen personas desconocidas para observar los hogares durante el día.Algunos vecinos que también han sido afectados de esa colonia prefirieron no comentar nada debido el miedo que tienen.redacció [email protected]

