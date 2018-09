Identifican a menor que murió ahogado en dique

Ciudad Juárez— Como Israel Salazar Argüello, de 15 años, fue identificado esta tarde el menor que murió ahogado en un dique en la Sierra de Juárez.Efrén Matamoros Barraza, Director General de Protección Civil, informó que personal del cuerpo de Bomberos yrescatistas trabajaron poco después del mediodía y hasta las cinco de la tarde en busca del cuerpo de un menor.Informó que el llamado se recibió a través del número de emergencia 911, solicitando el apoyo para localizar al jovencito, quien junto a otros dos menores ingresó al dique sin saber nadar.Reportó que al lugar acudió personal de Rescate, Bomberos, Seguridad Pública y debido a la situación, Protección Civil envió a un bombero buzo, el cual trabajó con el apoyo de sus compañeros, quienes arribaron con una lancha de la dependencia con la que pudieron lograr la ubicación del cuerpo del menor Israel Salazar Argüello.“Los menores que estaba con él indicaron que se metieron sin saber nadar y que solo se agarraban de una soga pero el menor no se agarró bien y se hundió”, explicó Matamoros Barraza.Dijo que el dique se localiza al lado poniente del Camino Real, a las faldas del cerro, y cuenta con una profundidad de poco más de tres metros.El director de Protección Civil exhortó a la ciudadanía, especialmente a los padres de familia, extremar cuidados con los menores para que eviten que estos ingresen a los diques, canales o al río Bravo, ya que son lugares sumamente peligrosos, sobre todo cuando llueve.“Les pedimos que no entren a estos espacios porque hay que recordar que aunque sepan nadar, hay hierba debajo de esos lugares y se pueden atorar”, expresóPidió que no utilicen estos lugares para andar ahí porque hay problemas serios como perder la vida.

