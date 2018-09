Ahora cierran cruce de Tecnológico y Teófilo

Ciudad Juárez— La formación de un socavón no expuesto en el cruce de las avenidas Tecnológico y Teófilo Borunda a causa del colapso de un colector provocará el cierre de vialidades posiblemente hasta el lunes, dio a conocer el ingeniero Manuel Herrera, director técnico de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).Información de la dependencia refirió que se cerrarán los carriles de alta y baja velocidad de Teófilo Borunda de poniente a oriente a partir del retorno frente a un hotel cercano, quedando un solo carril para la circulación.“De igual forma en el cuerpo de oriente a poniente se cerrarán los carriles de alta y media a partir del retorno del Parque Central quedando un solo carril para la circulación; sobre la avenida Tecnológico también se cerrará el carril de baja velocidad en la circulación de norte a sur desde el local de venta de gas LP antes del cruce con Teófilo Borunda”.“Si hay un socavón no expuesto, no visto, cuando pasen los vehículos podría haber un problema serio. Estamos previniendo que llegara a pasar un problema más serio (…) El colector al piso trae cerca de cuatro metros. Es una tubería de 76 centímetros. Entonces sí sería de algunas dimensiones”, dijo Herrera.“Para que se den una idea, vamos a abrir de placa a placa. Por la profundidad no podemos trabajar en un cajón menor por seguridad de los trabajadores. Vamos a tener que abrir cerca de 2.50 metros y 4 metros de profundidad. Es lo que vamos a tener que ir abriendo. Al venir a revisar eso es lo que se presentó”, mencionó.Asimismo, el agua que viajaba a través de la tubería fue redirigida al colector ubicado entre las ya mencionadas vialidades con ayuda de una máquina bombeadora.Una vez que no haya agua residual se procederá a iniciar con las reparaciones, dio a conocer la JMAS. A su vez, el desarrollo de lo anterior fue facilitado con el apoyo de elementos de Vialidad que colaboraron con dar dirección al flujo vehicular.“Lo que le pido a la gente es que utilicen vías alternas, como la Ejército Nacional, para que esta vía la descongestionen un poquito. Igual, los que utilicen la Panamericana, si pueden agarrar el Paseo de la Victoria o el bulevar Oscar Flores háganlo por favor”, solicitó Herrera.•Se cerrarán los carriles de alta y baja velocidad de Teófilo Borunda de poniente a oriente a partir del retorno frente a un hotel cercano, quedando un solo carril para la circulación•En el cuerpo de oriente a poniente se cerrarán los carriles de alta y media velocidad a partir del retorno del Parque Central, quedando un solo carril para la circulación•Sobre la Tecnológico se cerrará el carril de aja velocidad en la circulación de norte a sur antes del cruce con Teófilo Borunda

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.