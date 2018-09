Javier González Mocken busca revertir ante la Sala Superior la anulación de 24 casillas que según los magistrados de la Sala de Guadalajara fueron operadas por ciudadanos fuera de su sección electoral.En esas 24, el morenista aventajaba al independiente Armando Cabada por 396 votos.Es decir, de no haberse anulado hubiera logrado la victoria, consideró.Con mil 756 sufragios que sumaba la coalición Juntos Haremos Historia contra mil 757 del independiente en esas actas, González Mocken estaría revirtiendo el triunfo a su favor, de acuerdo con el argumento de la impugnación interpuesta ante la última instancia electoral.El estudio de fondo que hizo la magistrada Gabriela del Valle Pérez de la Sala Regional Guadalajara demuestra que hubo una lista de personas que operaron las casillas sin estar registradas en la lista nominal correspondiente a esas secciones.Por ello acudió a la aplicación de la jurisprudencia 13/2002 para anularlas.Es el caso de la casilla 1745 B, por ejemplo, en la que una ciudadana de nombre Lilia Vargas Jaime se desempeñó como segunda escrutadora, pero no se encuentra en la lista nominal relativa a la misma sección.Lo mismo que Yazmín García Aira, en la 2154 C1; Erick Meza Mercado, en la 2731 c1; Francisco Iván Ramírez Medina, en la 1424 b; y Andrés Medina Quiñones, en la 1461B. Todos ellos fueron primeros, segundos o terceros escrutadores. Es decir, que se dedicaron al conteo de los votos tras la jornada electoral del 1 de julio, pero no estaban autorizados para hacerlo.La Sala Regional consideró que no se trata de una irregularidad circunstancial, sino de una franca transgresión al deseo manifestado del legislador ordinario de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores de la sección que corresponda, lo que pone en entredicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio.Consideraron que el criterio utilizado contenido en jurisprudencias resulta ser de carácter obligatorio y de cumplimiento inexcusable, sin que sea posible su inaplicación.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.