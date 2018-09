Ciudad Juárez— El alcalde Armando Cabada Alvídrez aceptó ayer que se equivocó en el proyecto “Juárez Iluminado” por no tener la sensibilidad política, que aseguró, aprendió en estos dos años de gobierno.“Equivocaciones que yo tuve, por no tener la sensibilidad política que he aprendido en estos dos años, debí haberme acercado de una manera distinta a los diputados del Congreso local”, aseguró.Dijo que en esta ocasión así lo hará y presentará a los legisladores el proyecto completo para que ellos lo analicen, lo supervisen, lo enriquezcan, “y finalmente lo aprueben, urge alumbrado público para Ciudad Juárez y espero que este proceso sea rápido”.El proyecto “Juárez Iluminado” se suspendió en esta administración, primero porque los diputados locales no lo aprobaron y luego porque grupos de ciudadanos se ampararon contra el plan, hasta que los tribunales desecharon los recursos. Sin embargo, ya no prosperó.En junio del 2017, el Cabildo aprobó modificaciones al proyecto “Juárez Iluminado” impulsado por el alcalde Armando Cabada.Los regidores avalaron que las participaciones federales dejarán de ser garantía de pago para la empresa a la que se le concesione la licitación del nuevo plan con el que se buscaba reemplazar todas las luminarias de la ciudad.Se aprobó que sea el Derecho de Alumbrado Público (DAP) la garantía de pago y en caso de que los recursos no sean suficientes se comprometerán los propios del Municipio, aunque no se especificó de dónde.Con esa aprobación, el proyecto “Juárez Iluminado” ya no tendría que ser autorizado por el Congreso del Estado, que desde que se les presentó, lo cuestionó considerablemente.La concesión del servicio de alumbrado público se otorgaría por un plazo de 15 años.Finalmente en abril de este año, el Municipio canceló el proyecto.El Comité de Adquisiciones del Municipio se reunió el 26 de abril y se acordó revocar el proceso actual, y reactivar uno con nuevas bases después de las elecciones del 1 de julio.Cabada y los diputados integrantes de las fracciones parlamentarias de cinco partidos políticos se reunieron en abril pasado en la ciudad de Chihuahua y acordaron analizar a profundidad y en el ámbito de sus respectivas competencias el proyecto “Juárez Iluminado”, una vez que concluya el proceso electoral 2018, se informó.