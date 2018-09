Ciudad Juárez— Un grupo de padres de Familia del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 22 impidieron esta mañana el acceso al plantel educativo a la directora Virginia Calvillo, por las múltiples inconformidades que existen en su contra.La imposición del acuerdo 066 que regula la convivencia y normas al interior del plantel, mismo que fue firmado por algunos padres el año escolar pasado es el principal motivo de inconformidad.Este acuerdo establece la hora de entrada a las 08:00 horas y los menores que no llegan a tiempo son rechazados.Los padres afectados han pedido tolerancia debido a las necesidades especiales de sus hijos, ya que se les dificulta trasladar a sus otros hijos a las escuelas y llegar a tiempo al CAM, además dependen del estado de salud de los menores.Expusieron que la negativa de la dirección escolar de impedirles el acceso si llegan tarde demuestra la falta de sensibilidad de la directora, quien impuso el horario de entrada a las 8 de la mañana, cuando anteriormente el ingreso era a las 8:30 horas y todos llegaban puntuales.Los padres y madres de familia señalan que la docente no tiene la preparación necesaria para estar al frente de una escuela que más que reglas necesita empatía, acertividad y un trato digno o humano a los menores que padecen autismo o Síndrome de Down u otro tipo de enfermedades.Las inconformidades de los padres serán escuchadas por Etna Verenice Encerrado Saldaña, enlace de Educación Especial en la Zona Norte eIrasema Lazo Varela, supervisora de la Zona 9 de Educación Especial, quienes previamente habían conocido las inquietudes de los padres inconformes.Encerrado Saldaña les pidió que las inconformidades las plasmaran por escrito para analizarlas y asegura que no recibió el documento que elaborarían los quejosos.Ante la falta de respuesta de ambas servidoras públicas los padres de familia optaron por manifestarse hoy por la mañana en el exterior del plantel y demandar la presencia de la subsecretaria Judith Soto, quien ya ha sido notificada del problema surgido en el CAM 22.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.