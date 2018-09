Queda fraccionamiento atrapado por el agua

Ciudad Juárez— Con escobas y cubetas habitantes del fraccionamiento La Cañada, ubicado en el sur de la ciudad, sacaban ayer el agua que desde temprano entró a sus casas por las lluvias.Al menos cinco privadas de la zona quedaron atrapadas por el agua. Los afectados mencionaron que no podían salir ni a comprar las tortillas y varios menores no pudieron asistir a la escuela porque los planteles también se inundan.Algunos niños jugaban entre la laguna de agua sucia mientras otros caminaban con pantaloneras arremangadas o tenis en sus manos para atravesar el charco y llegar a sus escuelas.El pavimento de las calles Ejido Juárez y Reforma y Ejido de Tabaluapan colapsó y vecinos dijeron temer que alguna persona u automóvil pueda caer, ya que con las lluvias cada vez se hacen más grandes los hoyancos.Un tramo de la calle Ejido Tabaluapan se partió en menos en doce trozos. El agujero ocupa casi la mitad de la vialidad y también afectó a dos viviendas atrás del hundimiento, donde se colocaron llantas, piedras y canastos para alertar a guiadores y transeúntes.“Siempre nos inundamos, tenemos los diques pero no los desaguan, apenas ayer los estaban desaguando pero el agua ya tenía mucho, ya estaba verde”, dijo Adriana Barrón, una residente del sector.“En las privadas de más adelante los vecinos hasta agujeran las bardas de atrás para que se vaya el agua, pero si llueve otra vez vamos a llegar hasta el tope”, dijo Laura Romo mientras el agua tocaba sus tobillos.Sólo el transporte público podía pasar ayer por la laguna, aunque muchas personas optaron por caminar contra la corriente, pues de rodear tendrían que pasar por las calles colapsadas por las lluvias.Norma Escárcega, otra afectada, expuso que pese a las múltiples llamadas que hicieron a Protección Civil se les notificó que en otros sectores de la ciudad también se requería la ayuda por hundimientos e inundaciones que dejaron a familias atrapadas en sus domicilios.Los entrevistados mencionaron que este panorama es común cada que llueve. Hay quienes deben utilizar bolsas de plástico como zapatos para poder salir e irse a trabajar. Dijeron que han perdido la esperanza de que llegue ayuda, debido a que los mismos vecinos son quienes abren las alcantarillas para que se vaya el agua.Viaducto Díaz Ordaz y NorzagarayAvenida De las Torres y Paseo de la VictoriaTeófilo Borunda y Paseo de la VictoriaJuan Pablo II y Ramón RayónHenry Dunant y Adolfo López MateosPaseo de la Victoria y Teófilo BorundaPaseo de la Victoria y TapiocaPaseo de la Victoria y avenida De las TorresAbraham Lincoln y De las AméricasDe las Torres y Juan Pablo IIBulevar Oscar Flores y Sierra MadreSorgo y avenida De las TorresMunicipio Libre y SandersPasos a desnivel Libertad y PresidenciaSe recomienda a la ciudadanía circular a baja velocidad, guardando su distancia de seguridad, con las luces encendidas y acatar todas las indicaciones de los agentes de Tránsito.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.