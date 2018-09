Cuidar animales previene violencia

Ciudad Juárez— Prevenir la violencia animal es el primer paso para evitar la que se puede generar de una persona a otra, es el análisis en el que trabaja la asociación Jaguares Jóvenes de Bien.María Guadalupe Hernández, médico veterinario y encargada de proyectos de la agrupación, mencionó que se pretende enseñar a la comunidad las cinco libertades del bienestar animal para prevenir la violencia.“En cuanto ellos empiecen a respetar la vida o procurar el bienestar de los animales, nosotros creemos que también van a procurar el bienestar de las personas”, expresó.Explicó que se tienen archivos periodísticos de casos en los que niños han violentado a otros menores o a personas y se sabe que comenzaron aplicando esta fuerza superior con animales.Hernández mencionó que es importante difundir esta cultura de cuidado a toda la comunidad, ya que la mayoría de los hogares cuenta con al menos una mascota y lo mejor es protegerla y procurar conocer sobre los alimentos, vacunación y otros aspectos como qué hacer en caso de que un perrito muerda a una persona.“No hay que echar el perro a la calle, aquí tenemos que enseñar lo que se tiene que hacer. Ahorita se habla mucho de las garrapatas por el verano, nos ha tocado en las clínicas que los llevan infestados o los mandan a la calle y la solución no es esa sino atender el problema de raíz y tratarlos”, dijo.Destacó que humanizar a los animales también se considera maltrato, porque hay que dejarlos ser como es su naturaleza.“Se pierde el piso y entonces ya no amamos o respetamos tanto a una persona, mejor a mi perro, y esa es ahorita la intención, informar para prevenir”, mencionó.Por su parte Liliana Valles, titular del departamento de Bienestar Animal del municipio, dio a conocer que esto es parte de una “escala de violencia” que inicia con las agresiones, “primero a un pajarito, luego a un gatito, después un perro y así es como se va formando una personalidad criminal”, resaltó.“Comienza cuando los niños no tienen la educación para darle valor a un animal de que también es un ser sintiente, tiene un sistema nervioso y por tanto va a sentir dolor, calor, frío, etcétera, y los menores empiezan a maltratarlos como si fueran objetos”, explicó.Valles dio a conocer que es muy común recibir denuncias por maltrato animal cuando la agresión no se pudo concretar a la esposa o hijos, porque no se dejan o se defienden y se desquitan con los animales, además de que en muchos casos la persona que cometió la agresión ya tenía antecedentes.“El ver a un niño o a un joven maltratando a un animal es un foco rojo que se debe atender, es una alerta a los padres de familia de que si no se les pone un freno y da atención psicológica, adelante pueden comenzar con los seres humanos”, expuso Valles.La funcionaria puntualizó que hay estudios de organismos gubernamentales y de universidades, donde se ha demostrado que todos los criminales empiezan con el maltrato animal.Finalmente resaltó que aunque falta cultura para entender que son seres sintientes, hace falta más reglamentos donde se apliquen las sanciones a quien maltrate a los animales para poner un alto a esta situación. (Abril Salgado)

