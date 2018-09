La propuesta para que los comerciantes instalen sistemas de videovigilancia en sus negocios y estén conectados al sistema de seguridad estatal generó polémica, mientras algunos propietarios están de acuerdo en hacerlo, para otros existen factores de naturaleza económica y de privacidad que serían un impedimento.Martín Carlos García López, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), quien llevó la voz en la denuncia que los negociantes afectados por robos violentos y extorsiones hicieron la semana pasada, consideró que es necesario generar confianza hacia las autoridades.Previó, sin embargo, que no todos tienen la capacidad financiera para realizar una inversión en equipo de videovigilancia.Otros comerciantes entrevistados, relacionados principalmente con el rubro de hoteles y moteles, dijeron que tener un sistema conectado con las autoridades podría afectarlos ya que sus clientes podrían dejar de acudir a sus negocios por cuestiones de privacidad.Indicaron, a condición del anonimato porque no quieren que se les identifique de forma pública, que si las personas acuden a sus hospederías y notan que hay cámaras que los están grabando podrían optar por dejar de utilizar sus instalaciones.El representante de la Asociación de Hoteles y Moteles, Carlos Kong, señaló que entre los comerciantes se está promoviendo la estrategia sugerida por las autoridades estatales y, si es algo que va a ayudar a combatir los robos violentos, estarán de acuerdo en adoptarla.Pero, también previó, se tendrá que analizar el costo de los sistemas porque no todos los dueños de negocios tienen finanzas para acceder a alguno.Aunque consideró que el valor de las cámaras es relativo, la verdad es que algunos dueños de comercios no pueden costearse un equipo de esa naturaleza.Indicó que algunas personas han expuesto la situación de la privacidad, pero los aparatos serían colocados en el exterior de los negocios, enfocando hacia la calle o los puntos que se consideren de mayor riesgo, nunca hacia el interior de las instalaciones.Dentro de los negocios, dijo, cada quien puede tener su propio sistema de videograbación.“Hay que intentar de todo, (la inseguridad) es un cáncer, se vale”, comentó.Mientras, García López indicó que la idea fue bien recibida en principio por los agremiados a la Canirac porque sus negocios estarían monitoreados por la autoridad durante las 24 horas.Durante la reunión que sostuvieron esta semana con autoridades policiacas, los negociantes no expresaron ninguna objeción a ese plan, pero hace falta “aterrizarlo” bien, porque la participación dependerá de la capacidad económica de cada dueño de negocio.Aunque se analizó el rubro de la privacidad, consideró que es más necesario en este momento generar confianza entre las autoridades y los comerciantes.“Hay que ayudar en ese tipo de actividades”, consideró el representante de la organización que tiene alrededor de mil 200 afiliados.

