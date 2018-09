Arrestan a hombre con droga y arma

Ciudad Juárez— Un adulto mayor fue detenido presuntamente en poder de un morral con 459.3 de gramos de mariguana, así como un arma de fuego calibre .380, por parte de agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES).El arresto del sospechoso Manuel Gilberto Manzanera López fue considerado legal por un Tribunal de Control. Autoridad que también le permitió enfrentar el proceso penal en libertad, sujeto únicamente a que se presente cada mes a firmar ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ).En una diligencia realizada ayer en la Quinta Sala de la “Ciudad Judicial”, un agente del Ministerio Público (MP) le dio a conocer a la jueza de Control Maribel Carrillo Mendoza que el martes pasado los elementos de la CES a cargo de las unidades número 046 y 047 realizaban un recorrido de vigilancia en las calles 5 de Mayo y 2 de Abril de la colonia El Barreal cuando observaron a un masculino.El civil presuntamente llevaba colgado al hombro un morral y al ver a los estatales lo aventó y caminó de forma apresurada, dijo el fiscal al tribunal al citar el acta de aviso elaborada por los estatales.Por lo que uno de los policías aseguró el morral y al revisar, presuntamente encontró un paquete envuelto en plástico transparente con la hierba de características similares a la mariguana, que dio un peso de 459.3 gramos. Luego Manzanera fue alcanzado por los agentes y al someterlo a una revisión física al parecer le hallaron fajada a la cintura una pistola calibre .380 con un cargador de color negro.Ayer la abogada defensora de Manzanera le dijo al tribunal que no tenían ningún argumento a favor de su representado y la jueza calificó legal la aprehensión, le permitió al fiscal formular cargos legales y al hacerlo el representante social indicó que se trata del ilícito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo y la variante de posesión simple.En la etapa de medidas cautelares, la resolutora indicó que el MP sólo acusó a Manuel Gilberto Manzanera del delito contra la salud es cual está considerado como no grave, no presentó cargos por la presunta posesión del arma además el sospechoso tiene arraigo en Ciudad Juárez, por lo que ordenó dejarlo en libertad y sólo le impuso la cautelar de firma.La audiencia de vinculación o no a proceso de Manzanera López se va a llevar a cabo el próximo martes a las 11:00 horas.

