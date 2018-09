Ciudad Juárez— La síndica electa de Morena, Leticia Ortega Máynez, pedirá más presupuesto para la dependencia porque el que tiene actualmente es insuficiente, informó.Dijo que el recurso que tiene esa área es insuficiente, y requiere más fondos para la ejecución de dos de sus principales proyectos planteados en la campaña.La propuesta de la futura funcionaria plantea incrementar de un 0.3 que tiene actualmente a un 0.6 por ciento el presupuesto de la Sindicatura en relación con el producto interno bruto.A decir de la exdiputada morenista, la Sindicatura opera con un fondo de 900 mil pesos mensuales que son insuficientes para los gastos operativos.“Se trabaja con eso y a mí me parece muy poco porque efectivamente tenemos como 35 personas, entre todos, es complicado, más todos los servicios, más la gasolina, mantenimiento, de todo. Sí queda muy por debajo de lo que debería tener la Sindicatura para tener un trabajo digno”, manifestó.De acuerdo con datos oficiales, el año pasado la dependencia municipal recibió un fondo para ejercer de 11 millones 350 mil 216.96 pesos asignados para revisiones a la cuenta pública, auditorías específicas e inspecciones a obra pública.“Porque no podemos laborar al 100 por ciento con todo lo que yo estoy tratando de hacer, con el presupuesto que tenemos actualmente”, dijo.“Actualmente casi todo se va a nómina y es poco. Es el presupuesto más bajo de toda la República Mexicana y es Ciudad Juárez, entonces pues sí tenemos que incrementarlo”, anotó.Entre las propuestas que plantea Ortega Máynez está la creación de una nueva coordinación de Comunicación Social y Transparencia, y el lanzamiento de una aplicación web para sistematizar los procesos de auditoría.En relación a esa coordinación, señaló que “todo lo que nosotros hagamos va a ser totalmente transparente. Es eso, trabajar con honestidad, eficiencia y eficacia”.Sobre la app, dijo que se busca eficientar y sistematizar todos los procesos de auditoría, tratando de desarrollar un sistema, una aplicación que ayude a los auditores a realizar su trabajo.También planteó la implementación de un consejo ciudadano dentro de la Sindicatura que ayudará a tener una participación real de la ciudadanía.“Es coadyuvar en el trabajo de la Sindicatura, observando la actividad del Municipio, dónde se hacen las obras y cómo se están haciendo. Los ciudadanos quieren participar”.Dijo que los integrantes de ese consejo, que todavía no define, trabajarán bajo la figura de posición honorífica; es decir, no tendrán un salario.La próxima síndica señaló que espera el trato que se debe de parte del alcalde electo Armando Cabada. “Yo me voy a dedicar a hacer mi trabajo”, puntualizó.

