Ciudad Juárez— Hundimientos, retrasos, congestionamientos y hasta evacuaciones por inundaciones, así como daños al pavimento, fue el resultado de cinco horas de lluvia que generó un trastorno de rutinas para todos los juarenses durante el transcurso del día de ayer por toda la ciudad.Desde Pradera Dorada hasta Riberas del Bravo, el sentimiento fue el mismo: “No hay quien nos ayude”, indicó un hombre que cargaba a su niña a lo largo de una laguna de unas 8 manzanas para llevarla a la escuela.Desde la noche del miércoles y hasta la madrugada, la precipitación fue de 28.4 milímetros (mm) en la zona norte de la ciudad, de 39 mm en la zona oriente, 38.1 en la zona poniente, 38.1 en la zona sur de la ciudad y de 37.8 mm en la zona centro, informó la Dirección de Protección Civil.Atemprana hora los rezagos que este fenómeno ocasionó se hicieron notar. Desde las 5 de la mañana la Dirección General de Tránsito anunció el cierre de 15 vialidades debido a que se encontraban prácticamente bajo el agua y la circulación era imposible.En un primer reporte se anunció que por la noche más de 40 llamados de auxilio movilizaron a las diversas corporaciones municipales, pues varios ciudadanos quedaron varados por los encharcamientos, mientras que por la madrugada otros 25 reportes fueron recibidos por hundimiento e inundaciones en viviendas.Minutos luego, un camión de transporte de personal y un automóvil quedaron atrapados en medio de una laguna entre las calles Francisco Villarreal Torres y Paseo de la Victoria, mismo sitio donde transeúntes caminaron contra la corriente y el agua llegó hasta su abdomen.Casi media hora después elementos de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron un operativo para auxiliar a personas con problemas para llegar a sus domicilios por el transporte.Más de 10 personas fueron ayudadas a cruzar vialidades por el elevado nivel de agua y cuyos vehículos quedaron a la mitad de calles anegadas, además de que se brindó apoyo a personas del poniente donde las inundaciones causaron daños, informó Arturo Sandoval Figón, vocero de la SSPM.Llegadas las 06:00 horas la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte determinó que las condiciones climáticas no ameritaban la cancelación de clases y se recomendó a los padres de familia salir con mayor tiempo de casa para arribar a los planteles escolares.Minutos después al anuncio, la DGTM indicó un aumento en las vialidades con dificultad para circular debido a las fuertes lluvias. Estas fueron la avenida Ejército Nacional y la calle Rancho El Becerro, en los carriles de oriente a poniente; la Gómez Morín a la altura del “puente del zorro”; el bulevar Juan Pablo II entre Rafael Pérez Serna y Hermanos Escobar, además de algunos tramos en el bulevar Independencia.Poco antes de las 7 de la mañana el tráfico vehicular se hacía más intenso en la avenida Ejército Nacional y Rancho Mezteñas, donde los automóviles circularon entre grandes lagunas de agua y algunos con fallas fueron empujados para que no obstruyeran la vialidad.Transeúntes que caminaban entre las calles Rancho Malpaso, Rancho Mezteñas y Rancho Agua Caliente, en Pradera Dorada, se quitaron hasta los zapatos para poder cruzar. En el mismo lugar algunos autos también fueron abandonados por los altos niveles de agua que los dejaron atrapados.Otros sectores que también amanecieron bajo el agua fueron la avenida Abraham Lincoln a la altura de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado y el cruce de Montes de Oca e Insurgentes, donde algunos vehículos conducían entre los charcos que les llegaban a la mitad.A las 8 de la mañana se registró el hundimiento de una pipa de gas en Paseo de la Victoria y Camino Viejo a la Rosita, la cual fue asegurada a las 12:30 sin lesionados.Desde temprano conductores debieron esperar largos lapsos de tiempo para atravesar la avenida Francisco Villarreal Torres, en el puente que conecta la circulación de norte a sur y viceversa, por un gran encharcamiento.Una de las avenidas con mayor problema para la circulación de vehículos a consecuencia de las lluvias fue el Paseo de la Victoria.Desde la calle Tapioca y hasta la Ejército Nacional se formaron largas filas de autos debido a la inundación que se originó en dos puntos.Uno de ellos es la calle Tapioca, donde el agua formó un arroyo natural y el segundo punto es con la Teófilo Borunda, donde se acumuló el agua por falta de un sistema de alcantarillado.En la vialidad, agentes de Tránsito permanecieron para agilizar el tráfico, pero dos accidentes más en la zona afectaron el flujo, por lo que se recomendó utilizar vías alternas.A las 8:40 de la mañana Efrén Matamoros Barraza, titular de Protección Civil, informó que los diques de contención pluvial en el sur de la ciudad se encontraban en un 70 por ciento de su capacidad.Al respecto señaló que no había riesgo para los habitantes que colindan con los vasos de captación, aunque resaltó la importancia de estar al pendiente por el regreso de las lluvias en próximas horas.De igual manera dio a conocer que la dependencia hizo recorridos por todos los rumbos de la ciudad para brindar ayuda a personas que tenían problemas de inundación en sus domicilios, hasta dicha hora, fueron ocho las familias afectadas a quienes apoyaron.Un segundo hundimiento se registró a las 9 de la mañana en la calle Humariza y Tlatole del fraccionamiento Complejo Roma, donde una pickup RAM color blanco quedó atrapada en un agujero de aproximadamente cuatro metros de profundidad.En el lugar, trabajadores de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) expusieron que se acordonarían cerca de 49 metros por el colapso de la calle y alcantarillas del sector.Las filas de tráfico para atravesar el bulevar Juan Pablo II por las inundaciones se presentaron desde la avenida Rafael Pérez Serna hasta de las Industrias.Antes de las 10 de la mañana las inundaciones también consternaron a habitantes de la colonia Fidel Velázquez, entre las calles Libramiento Regional y calle CTM, donde el agua para los transeúntes llegaba a la mitad de sus pantorrillas.Minutos después se observó que cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevaron a cabo reparaciones de cableado eléctrico y ajuste de fusiles en la avenida Valle de Juárez e Infonavit Frontera Nueva, debido a descargas eléctricas que provocaron las tormentas.A las 11 de la mañana unas 20 familias que residen entre las calles Riberas Delicias, Bocoyna y Agua Blanca, de Riberas etapa 7, fueron evacuadas por personal de Protección Civil debido a que el canal del sector se desbordó ante el acumulamiento de agua. De acuerdo con información, se inundaron porque el agua que corre por un canal se desbordó y llegó hasta los domicilios de la calle Riberas Siglo XXI.Bomberos y agentes de Seguridad Pública arribaron al lugar donde dieron a conocer que estaban a la espera de equipo de bombeo para bajar el nivel del agua.En el sector se observó que padres cargaban a sus hijos en brazos para evitar que cruzaran por la laguna que llegaba por encima de sus rodillas.Anoche en la sesión de Cabildo, como asunto especial y urgente, el Ayuntamiento aprobó un recurso de 285 mil pesos, que equivalen 15 mil pesos de apoyo para cada una de 19 familias del fraccionamiento Riberas del Bravo etapa 7 que sufrieron afectaciones.Durante la tarde la JMAS informó que la fuerte corriente de agua provocó que algunas de las líneas de agua y alcantarillado quedaran expuestas, tras el deslave de las calles, y que la gran cantidad de agua que ingresó al sistema de alcantarillado provocó dos hundimientos.La dependencia también dio a conocer que los trabajos de pavimentación que se llevan a cabo en la avenida Tecnológico entre la Ramón Rivera Lara y Ródano, se postergará unos días debido a la posibilidad de lluvias, misma situación que en el proceso de compactación de Hermanos Escobar, Pérez Serna y avenida Del Charro, donde el retraso para terminar la segunda etapa será de tres semanas más.

