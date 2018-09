Ciudad Juárez— Para Rafael, de 9 años, las ciencias naturales son, de momento, su materia favorita. Desde que inició el presente ciclo escolar ha prestado especial atención al primer bloque dedicado a la salud, tal vez por eso se sintió un poco nervioso cuando su maestro Javier Abraham Carreón le notificó, junto a sus compañeros de grupo, que participarían en el examen Planea Diagnóstica 2018.“Me sentí nervioso, sí me gustan las matemáticas pero prefiero las ciencias naturales”, dijo Rafael Molina Corchado, alumno del cuarto grado de la escuela primaria estatal 5 de Mayo, turno matutino, ubicado en la colonia Barrio Alto justo en el centro de la ciudad.Rafael fue uno de los 28 mil 644 alumnos de 573 escuelas primarias del Subsistema Estatal y Federal que cursan el cuarto grado que respondieron a la valoración impuesta el miércoles y jueves. El primer examen fue de Español y ayer correspondió su turno a las Matemáticas.José Lechuga Ponce, titular de la Jefatura Académica de Educación en la Zona Norte, explicó que la prueba dotará de elementos necesarios a los maestros para conocer qué tipo de acciones se deben de tomar para lograr el perfil de egreso idóneo de todas y todos los estudiantes de primaria.Para el profesor Javier Abraham, quien concluyó la revisión de los exámenes aplicados el miércoles, los primeros resultados no fueron favorables.Como Rafael, los estudiantes se mostraron nerviosos porque pensaron que la evaluación impactaría negativamente en sus calificaciones, por lo que les explicó que no sería así, sino que era para saber qué tanto habían aprendido en los tres años anteriores.“Los resultados que he revisado no han salido del todo satisfactorio, no es lo que esperábamos vamos a esperar cómo salimos en la segunda parte”, dijo el docente.“Creo que puede ser una falta de comprensión lectora, muchos estudiantes no están familiarizados con la forma de llenado de este tipo de exámenes porque es la primera vez que los niños utilizan hojas de respuesta”, dijo el maestro entrevistado, el cual descartó que estos resultados representen la labor de los docentes que estuvieron a cargo de la instrucción de los niños en años anteriores.Dijo que estos resultados no son determinantes para el nivel de aprendizaje y conocimiento de los estudiantes.El titular de la Jefatura Académica de Educación en la Zona Norte dijo que una vez que se obtengan los resultados, los maestros y directivos de los 573 planteles evaluados deberán identificar las necesidades educativas de las alumnas y alumnos, así como las acciones de intervención pedagógica que se tomarán durante el ciclo escolar.En tanto, Rafael dijo que matemáticas será la materia en la que trabajará este ciclo escolar.