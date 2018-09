Empleados llegan a centros laborales hasta con 2 horas de retraso

Ciudad Juárez— Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en esta frontera, informó que más que ausentismo ayer se presentaron llegadas tarde de los empleados a las empresas debido a la contingencia climática que se registró en la ciudad.“Tenemos muchas llegadas tarde, pero ausentismo no. Conforme fue avanzando el día la situación se normalizó”, expresó Ramos Morán.Mencionó que en un par de horas los trabajadores acudieron a sus centros de trabajo. La tardanza se debió a que muchos de ellos tuvieron que sortear dificultades una vez que salieron de sus casas para dirigirse a las empresas donde laboran.Dijo que hubo gente que debió haber entrado a las 8 de la mañana, pero arribó a las 10:30, por lo que no se presentó un ausentismo grave.“Hubo un pequeño impacto en las primeras horas de la mañana, pero ya no continuó la lluvia por la mañana y esto permitió llegar a los empleados a sus trabajos, un poco tarde, pero finalmente se incorporaron a sus labores”, mencionó.Los empleados manifestaron que llegaron tarde por algún tipo de embotellamiento, porque se cayó un árbol o fuera de sus casas estaba completamente inundado, explicó.“La situación era un poco complicada, ya que prácticamente salieron en traje de baño y llegando se cambiaron en el baño de la oficina. No tuvimos información de que se hubiera presentado un ausentismo marcado”, comentó.Agregó que muchos trabajadores buscan el bono de asistencia, entonces pidieron oportunidad de firmar un permiso de llegar tarde en vez de faltar completamente.Eduardo Ramos Morán informó que el próximo 24 de septiembre a las 7:30 de la mañana tomará protesta del cargo en presencia de la comunidad empresarial en el centro de convenciones Cibeles y asistirá Gustavo de Hoyos, presidente Nacional de Comparmex.Informó que De Hoyos presidirá el evento denominado “Los Retos del Empresario con la Conformación de la Nueva Política en México”.

