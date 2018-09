Ciudad Juárez— El Ayuntamiento aprobó, en la última sesión ordinaria, modificaciones a algunos artículos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio, que consisten en la participación de los ciudadanos en las sesiones de Cabildo.“Es el tema de la iniciativa ciudadana, en febrero cerca de 20 organizaciones presentan un documento a la Secretaría del Ayuntamiento”, expuso el edil coordinador de la Comisión de Gobernación, Eduardo Fernández Sigala.Sin embargo, se ratificó sin algunas de las propuestas hechas por las agrupaciones civiles, como por ejemplo que en la orden del día de las sesiones se incluya un resumen de los asuntos a tratar, y que los ciudadanos puedan registrarse para participar en las reuniones de Cabildo hasta 20 minutos antes de su inicio.La ciudadana Ana Marisa Colmenero, quien habló en el Ayuntamiento, dijo que todavía hace falta hacer modificaciones que garanticen la participación ciudadana.Sin embargo, el alcalde Armando Cabada dijo que habrá tiempo para revisar con detalle cada una de estas propuestas y “serán perfectibles”.“Se están quedando chaparritos”, manifestó desde el lugar del público Miguel Fernández Iturriza, presidente de la asociación “Plan Estratégico”, y pidió que le dieran la palabra en el Cabildo, pero como no estaba registrado, no se le concedió.En la discusión, la regidora independiente, Irma Medrano, dijo que este Gobierno independiente, “claro que no toma en cuenta la voz del ciudadano, es la misma tiranía, pero sin muchas luces”.Como asunto especial y urgente, el Ayuntamiento aprobó un recurso de 285 mil pesos, que son 15 mil pesos para apoyar a cada una de 19 familias del fraccionamiento Riberas del Bravo etapa 7, que con la lluvia de ayer en la madrugada sufrieron afectaciones en sus muebles.El alcalde dijo que en una visita que realizaron ayer en ese lugar se censaron 64 viviendas, de las cuales 19 estaban con daños graves por inundación.Se acordó que los regidores integrantes de las comisiones de la Familia y Desarrollo Social acudan hoy viernes a entregar los 15 mil pesos a cada una de las 19 familias.Aparte en otro asunto del día, la regidora independiente Irma Medrano Flores, coordinadora de la Comisión de Enajenaciones, presentó para su aprobación el Reglamento para las Enajenaciones y Comodatos de Terrenos del Municipio de Juárez.Sin embargo, no fue aprobado con 18 votos en contra y sólo uno a favor de la propia edil Irma Medrano.A su vez el regidor Eduardo Fernández Sigala del PAN, coordinador de la Comisión de Gobernación, dijo que el dictamen no estaba terminado y que presentaba deficiencias técnicas, “que no permite dictaminarlo en sentido positivo para ser aprobado”.“Tiene cierta inclinación, pero todo es perfectible, el documento sí está terminado”, replicó la edil a Fernández.Además, el Cabildo reconoció ayer en la tarde en la última sesión ordinaria, a los deportistas Adriana Pérez Ramírez, Jéssica Bonilla Escápite, Rogelio Romero Torres, Germán Heredia Orrantia, Miriam Carolina Guevara y Zudikey Rodríguez, estas dos últimas no estuvieron presentes en la sesión y sus familiares tomaron sus placas.Los deportistas participaron en competencias de boliche, ciclismo, boxeo, en Juegos Centroamericanos y Juegos del Caribe, expuso la regidora Rosario Valadez, coordinadora de la Comisión de Deportes.“Los juarenses nos dieron una digna y honrosa representación”, manifestó la edil.También se aprobó otorgar una placa a Reyes Daniel Reyes Morales, Rosa Cook Martínez, Laura Ovalle Sánchez e Irán Díaz Sandoval por su destacada participación en la primera edición de los Juegos Panamericanos Estudiantiles, celebrados en Sao Paulo, Brasil.Los deportistas participaron en competencias de tae kwon do y atletismo.