Vuelven a vincular a presunto violador

Ciudad Juárez— Por segunda ocasión, un hombre fue vinculado a proceso penal por el delito de violación. Un tribunal de segunda instancia ordenó reponer el proceso porque al acusado no se habían dado a conocer todos los datos de prueba reunidos en su contra.Sin embargo al volver a llevar a cabo la diligencia en contra de Rogelio Castañeda Ventura, un juez diverso al que en junio pasado lo vinculó a proceso concluyó que sí existen datos para considerar que él cometió la violación en contra de una mujer a quien supuestamente sacó inconsciente de un bar y la llevó a un motel de donde escapó semidesnuda.En la denuncia interpuesta por la víctima —cuya identidad quedó bajo reserva— se señala que el pasado 10 de marzo ella, una amiga y Rogelio Castañeda acudieron a un antro ubicado en Plaza Portales, en la avenida Tomás Fernández.De acuerdo con la denuncia de la afectada, esa era la primera ocasión en que Castañeda y ella salían y al tomar tres bebidas etílicas comenzó a sentirse muy mal, vomitó, después Castañeda la sacó del lugar y presuntamente la llevó al motel Doña Ana donde presuntamente la violó.En la audiencia realizada el miércoles pasado, Rogelio Castañeda subió al estrado para rendir declaración ante el juez de Control, Apolinar Juárez Castro y afirmó que la versión de la víctima es totalmente falsa; que habían salido con anterioridad y mostró una fotografía de ellos tomada el pasado 5 de marzo en el mismo bar de donde se supone que la sacó inconsciente el día 10 de marzo y fue enfático en que señalar que nunca forzó a la víctima ni la obligó a hacer nada en contra de su voluntad que ella se fue con él al motel de forma voluntaria.“Ella estaba un lado mío mientras pagaba (en el motel), caminamos ambos y entramos a la habitación. Ella me preguntó si ya íbamos a formalizar lo nuestro y se ofuscó cuando le dije que eso no estaba en mis planes. Se molestó, me pidió que la llevara a su casa pero ya estaba lloviendo y le dije que esperara. Entré al baño y cuando salí ya no estaba”, declaró Castañeda.Además su abogado defensor presentó la declaración del médico Víctor Navarro Chávez quien realizó un análisis del dictamen médico practicado a la víctima en el que se establece que si hay lesiones muy menores compatibles con una violación. Aunque el médico dijo que por la complexión de Castañeda, quien mide 1.90 metros de estatura y es de complexión robusta mientras que la víctima mide aproximadamente 1.60 metros y es delgada, de haber existido resistencia de parte de ella para copular hubiera sufrido lesiones.La defensa también presentó a otros testigos. Pero al final el juez Juárez Castro concluyó que en delitos de realización oculta como la violación el dicho de la víctima es preponderante y le dio valor de prueba que unida al dictamen médico, señaló, es suficiente para sujetar a proceso penal a Castañeda Ventura quien continuará recluido en el Cereso 3 de Ciudad Juárez.

