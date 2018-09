En los dos años de administración hubo trabas, falta de transparencia y rendición de cuentas del Ayuntamiento contra la Sindicatura, lo que muestra una ilegal realidad de la administración municipal, denuncia en su libro “La transparencia, agenda de cambio política pública pendiente” el síndico Aarón Yáñez Limas.En el texto que fue impreso con fondos de la Sindicatura y se presentó ayer en el Muref, el funcionario también denuncia que la actual legislación de la entidad, con múltiples obstáculos, no permitió a la dependencia actuar de principio a fin en las auditorías, inspecciones y revisiones.Expone que la limitante de un síndico, para poder sancionar lo encontrado en las auditorías y sancionar las irresponsabilidades de un funcionario, es que no hay un marco jurídico para actuar en consecuencia.“Entonces, el resultado del desempeño de la Sindicatura se reduce a rendir informes acerca de las observaciones que fundamentan la eficiente o deficiente actuación de los servidores públicos y del estatus de la cuenta pública”, dice en uno de sus párrafos.“Las trabas no sólo fueron para realizar las auditorías sino también para ejercer el presupuesto anual correspondiente a la Sindicatura. Eso trajo como consecuencia que el personal trabajara sin remuneración alguna”, expone.El libro fue exhibido en el Museo de la Revolución de la Frontera, acompañado por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz. Ahí, Yáñez Limas se llamó un estudioso de la ciencia política y dijo que participará en el desarrollo de la comunidad como ciudadano.Agradeció al PRI que lo postuló como candidato en Juárez que en los comicios de 2016 ganó un cargo de elección popular por las siglas de ese partido.Fue escrito con la colaboración de Carmen Julia Aguirre Santana, Pamela Sagarnaga Trejo, José Antonio Vidrio Carlos, José Joel Torres Arroyo y Óscar Gutiérrez Juárez, asegura el síndico, que entrega el cargo el domingo a la medianoche.En el libro, que recaba un resumen de los siete informes trimestrales presentados en la administración, recalca que, sin embargo, gracias a sus informes, la ciudadanía quedó enterada de la actuación de los directores municipales, en el sentido de que se negaron a proporcionar la información requerida en los oficios de apertura de auditoría.También hace señalamientos contra funcionarios municipales acusados penalmente en mayo de este año ante las autoridades investigadoras por delitos de fraude, tráfico de influencias y violación a las normativas electorales.La lista es encabezada por Gerardo Silva Márquez y Gilberto Contreras Loya, Óscar Luis Pérez Pérez, Víctor Manuel Ortega, Roberto Rentería Manqueros, Carlos Ponce Torres, Jorge Luis Seáñez García y el presidente municipal Armando Cabada.“Estas muestras de denuncias son un referente de que se extendió la voz de la ciudadanía y que la Sindicatura se mantuvo firme en denunciar los casos de corrupción”, apunta.Finalmente asegura que se requiere aún lograr que el síndico llegue a convertirse en un auténtico procurador anticorrupción con facultades de denuncia y sanción, como ya existe en otras entidades.

