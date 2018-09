Lluvia provoca ausentismo en escuelas y trabajos

Ciudad Juárez— A un lado del vehículo varado, una enfermera y su hijo, que vestía su uniforme escolar esperaban auxilio. El auto de modelo antiguo atravesó varios encharcamientos que la lluvia formó durante la madrugada a lo largo del bulevar Juan Pablo Segundo –entre otras arterias– pero, al llegar al paso elevado ubicado a la altura Valle de Versalles, la unidad no avanzó más.La falla mecánica impidió que madre e hijo llegaran a tiempo a sus respectivas actividades y no fueron los únicos.Francisco Chávez, vocero de la Subsecretaría de Educación Zona Norte, dijo que el ausentismo que se registró el ayer en el nivel básico fue provocado en la mayoría de los casos por la imposibilidad de los padres de transitar por las vialidades que registraron acumulamientos de agua pluvial.“Sabemos que hubo ausentismo que aún estamos midiendo porque falta el turno vespertino; tenemos conocimiento que hubo clases de manera normal, pero el problema fue que los niños no llegaron a sus salones porque a sus padres se les complicó transitar por las calles encharcadas”, dijo el servidor público.Debido a los pronósticos climatológicos, Francisco Javier Chávez dijo que las clases continúan de manera regular.Protección Civil dio a conocer que pueden continuar las lluvias en las próximas horas, por lo que se deja a criterio de los padres de familia llevar a los niños a las escuelas, pero esto es sólo en las zonas donde se complique el traslado de los menores.A consecuencia de la precipitación pluvial que se registró la madrugada del jueves, algunas escuelas reportaron afectaciones sin que éstas fueran consideradas de alto riesgo, dijo Francisco Chávez, vocero de la Subsecretaría de Educación Zona Norte.Entre las escuelas que registraron encharcamientos están la Unidad de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular (USAER), ubicada en la colonia Telegrafistas, la primaria Juan Álvarez, edificada en la colonia Toribio Ortega; además la primaria Ford 160, situada en la colonia Salvárcar.En estos planteles fueron suspendidas temporalmente las clases en algunos salones que sufrieron el encharcamiento de agua pluvial, explicó.“Sólo en estas tres escuelas hubo encharcamientos en algunos salones, al inicio los niños no pudieron tomar clases pero después de hacer labores de aseo entre maestros, conserjes y padres de familia, los menores pudieron ingresar a clase”, dijo Chávez.Reportó que en la primaria Acamapichtli, ubicada en la calle Paseo Jardines del Valle Oriente del fraccionamiento El Pensamiento al oriente de la ciudad, uno de los salones sufrió daños en el techo, ya que es de madera, por lo que se analizan las posibles soluciones.

