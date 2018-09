Ciudad Juárez— La ciclorruta del Centro de la ciudad se quedará como se construyó, debido a que ya no hay tiempo para hacer los cambios, y en la de la universidad se solicitará anuencia a la empresa que hizo los trabajos del Plan de Movilidad Urbano (PMU) para que la obra no afecte las garantías, afirmó el director de Obras Públicas, Gerardo Silva Márquez.Agregó que en el Centro sólo se reducirá el ancho de la ciclorruta y los residentes se tienen que adaptar a la infraestructura.Explicó que en un principio se planeó modificarla, pero “desafortunadamente no estamos en tiempos para hacer los cambios necesarios debido al fondo de donde proviene el recurso que es el Fondo Frontera”, y existen plazos para realizar las obras con ese recurso.Dijo que los únicos cambios que se hicieron fue reducir el ancho de la ciclovía, porque ocupaban casi media vialidad, así como algunas vueltas “para darle movilidad, tanto a los vehículos como a los que van a utilizarla”.Sobre los vecinos inconformes, que manifestaron en medios de comunicación que con esa obra no iban a tener espacio para estacionar sus vehículos frente a sus casas, expuso que tendrán que familiarizarse con esta nueva “cultura”.“Entonces son adaptaciones nuevas en las ciudades como las de nosotros para sembrar la cultura de que la gente utilice la bicicleta, ya no utilice el vehículo para reducir los índices de contaminación”, afirmó.Agregó que la ciudadanía tiene que adaptarse a este tipo de obras que fomentan una cultura para uno movilidad sin automóvil.“Es una situación cultural donde la gente tiene que hacer ese cambio, y le da mayor movilidad a la gente, llega más rápido, no batallas para encontrar estacionamientos, te mueves de un punto a otro mucho más rápido que si lo hicieras con un vehículo”, expuso.En el caso de la ciclovía de la universidad, que construye el Estado en las proximidades de las avenidas Plutarco Elías Calles y Henry Dunant, expuso que tampoco se cambiará la ruta, sólo se solicitará la anuencia a la empresa que hizo las obras del PMU para que no afecte las garantías.Ello debido a que la obra para los ciclistas se instaló sobre algunos tramos de avenidas del PMU.A finales del mes pasado, el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Roberto Mora Palacios, aseguró que aunque sí se elaboró un proyecto para construir la ciclovía del Centro y hubo algunos ciudadanos que participaron, faltó sociabilizar la obra, por ello se pensaba modificarla.“Porque no se platicó con toda la gente, a la mejor en esos aceleres de nosotros que tenemos a veces en la planeación, y cuando tenemos los recursos, nos está faltando hacer esto, y yo creo que en ese sentido es el compromiso”, mencionó entonces el funcionario.La ciclorruta del Centro se construyó por las calles Gardenias, Azucenas, María Martínez, Mariscal, Francisco Villa, Vicente Guerrero, Joaquín Terrazas y Paso del Norte, dio a conocer la Dirección de Obras Públicas.El costo de la obra es de 6.5 millones de pesos del Fondo Federal Frontera, y los trabajos comprenden la instalación de vialetones, postes pequeños, pintura para delimitar el carril exclusivo y señalamientos.Algunos vecinos del lugar se quejaron en medios de comunicación de la ciclorruta, ya que aseguran no hay ciclistas en la zona y ésta se encuentra frente a sus viviendas y ya no tienen dónde estacionar sus automóviles.