Multan a 28 juarenses por tirar escombro

Con multas de 806 a 8 mil 060 pesos se sancionó a 28 ciudadanos que en agosto detectó la Dirección de Limpia tirando escombro, batiendo cemento en la calle o con los frentes de sus casas sucios, dio a conocer el director de Servicios Públicos, Raúl Rodríguez Santillánez.Las multas se establecen en el Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana, expuso el funcionario.Explicó que durante el mes pasado el Departamento de Inspección de la dependencia detectó a propietarios de predios que por alguna razón incumplen con el reglamento en el que se rige la limpieza de la ciudad.Los inspectores visitaron 218 domicilios en los que vecinos y los propios inspectores detectaron alguna anomalía en el cumplimiento del reglamento, motivo por el cual los propietarios recibieron un aviso sobre dicho incumplimiento y se les fijó un plazo para corregir la falla.Sin embargo, tras transcurrir el plazo y no limpiar sus frentes, se aplicó una sanción que varía, según la gravedad del caso, de diez a cien UMA, lo que equivale de 806 a 8 mil 060 pesos.Los principales motivos por los que se aplicaron las sanciones son frentes de viviendas sucios y contar con autos chatarra en la vía pública.Además se amonestó a ciudadanos que se les encontró batiendo cemento sobre la carpeta asfáltica, arrojando basura en la vía pública o tirando escombro en lugares no autorizados.Rodríguez mencionó que de igual manera se multó a encargados de negocios, empresas y talleres de distintos rubros por no respetar el Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana.El director de Servicios Públicos advirtió que estos recorridos se seguirán realizando de manera sorpresiva, a fin de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener sus propiedades limpias, de acuerdo con el reglamento.El funcionario exhortó a los juarenses a dedicar un tiempo para realizar limpieza en sus predios, en caso de terrenos o propiedades deshabitados, deberán estar cercados para evitar que sean utilizados como tiraderos clandestinos, indicó Rodríguez Santillánez.

