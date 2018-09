Siguen obreros a la espera de respuestas a demandas

Ciudad Juárez— A seis semanas de constante protesta que se acumulan a los dos años de espera por una resolución a sus denuncias contra una empresa maquiladora, los obreros que han permanecido apostados al interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) aseguraron que aún no han recibido respuestas.Los manifestantes –en su mayoría mujeres, madres de familia– mencionaron que los que más salen perdiendo son sus pequeños hijos, ya que en ocasiones deben descuidarlos para seguir ejerciendo presión. “Buscamos ponerles el ejemplo”, comentaron.“Más que nada esto es algo que le sirve a nuestros hijos, luchar por lo que quieres, no darte por vencido. Sí los descuidas, pero recuerda que todo tiene una recompensa, y es el no quedarte callado y no aceptar las cosas que están mal, no agachar la cabeza ante nada”, refirió la señora Emma Juárez.A su vez el señor Luis Antonio Huerta dijo que dicha situación limita la atención que puede prestarle a su hijo Iker Antonio, quien apenas comenzó su tercer año en el jardín de niños.“Nos estamos limitando a todo esto. Tengo a mi hijo en el kínder. Voy y lo dejo a la escuela, me vengo otra vez para acá, me estoy hasta medio día, voy por él otra vez y así estamos. La mayoría de los compañeros está así, dejando a nuestros hijos. Más que nada perdiendo el tiempo, porque no nos quieren dar solución a todo esto. Casi vamos a llegar ya al tercer año (de espera) y no hay solución de nada”, comentó el hombre.Asimismo, la señora Enemesia Piñón Rodríguez dijo que Ismael Dávalos, titular de la JLCA, no ha realizado los trabajos con premura para que ella pueda cobrar su indemnización, misma que refierió, la empresa no le quiere dar.“Ya es mucho tiempo. Él (Dávalos) me contestó que si alguien se muere pues que deje herederos. Ese no es el caso. El caso es que yo trabajé, yo necesito mi indemnización. No es justo que se quede la maquila con ese dinero”, refirió.Por su parte, la señora Alma Méndez dijo que hasta ahora no han pensado en tomar acciones más fuertes a pesar de la espera a la que han sido sometidos porque de ser así se entorpecerían los trámites. Mencionó que esperarán entablar conversación con su abogada Susana Prieto para recibir alguna recomendación dentro de la ley.Se buscó obtener la versión del licenciado Dávalos. Sin embargo, su secretaria mencionó que salió por lo que se intentó hablar con él vía telefónica, pero no contestó la llamada ni los mensajes.