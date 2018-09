Ciudad Juárez— Asignación errónea de votos, conteo irregular y fallas en los criterios tanto del Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua como del Instituto Estatal Electoral fueron señalados por la Sala Regional de Guadalajara en la revisión de la elección de la alcaldía de Ciudad Juárez.En la sentencia emitida el miércoles por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la instancia observó irregularidades y fallos que, aunque no consideró errores sistemáticos en detrimento de alguno de los candidatos, sí impactaron en el total obtenido por los contendientes.Los recursos promovidos tanto por Armando Cabada como por Javier González Mocken dan cuenta incluso de argumentaciones que, por erróneas, fueron desestimadas por el órgano jurisdiccional.Una de las omisiones señaladas en la sentencia fue la determinación de la Asamblea Municipal Electoral de considerar no válidos algunos votos en los que era evidente, en palabras del TEPJF, la intención de apoyar a Cabada.El 11 de agosto el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua decidió no revisar algunos sufragios que, consideró el alcalde juarense, expresaban claramente ser a su favor y que a pesar de ello la Asamblea Municipal Electoral había declarado que fueron emitidos a favor de candidatos no registrados.Al tomar esa determinación el TEE erró y causó un agravio al independiente, señaló el TEPJF.“Se evidencia que el motivo de inconformidad expresado por el ciudadano actor (Cabada) se encontraba suficientemente configurado para que la responsable analizara si es que los votos que fueron reservados en las casillas señaladas y asignados para ‘candidatos no registrados’ contenían las palabras que a decir del candidato independiente reflejaban la voluntad del elector de sufragar por él”, explicó la sentencia emitida el miércoles por la Sala Regional.Al realizar la revisión de esos votos el TEPJF encontró que, en efecto, había votos válidos para la fórmula encabezada por Héctor Armando Cabada Alvídrez en 54 casillas.En total, por esa rectificación hecha por el TEPJF Cabada logró sumar 56 votos al conteo total de los sufragios emitidos el 1 de julio.“Armando Cabada”, “Cabada Álvarez”, “Armando Cabada de la O”, “Apellido Cabada”, “Cabada”, “Héctor Cabada”, “Arnoldo Cabada A”, “Arnoldo Alvídrez Cabada” y “Voto por Cabada” fueron algunas de las leyendas que aparecieron en esas 56 boletas y que, a pesar de que de acuerdo con la jurisprudencia en la materia expresaban claramente la voluntad del elector, la AME decidió contar como votos a candidatos no registrados.A lo largo de más de 300 páginas la Sala Regional Guadalajara del TEPFJ detectó también errores en los cotejos realizados entre las actas de las casillas, las sábanas expuestas en los centros de votación y los cómputos oficiales hechos cuando se determinó el recuento de cada uno de los sufragios.Sin embargo, consideró el TEJPF –a través de su Sala Regional–, el Tribunal Electoral de Chihuahua emitió un resolutivo que resultó incongruente al señalar fallas sistemáticas en el trabajo realizado por la AME y el IEE.“No existe congruencia entre la irregularidad detectada y las conclusiones a que arribó el Tribunal local, esto es, los errores de captura que se dieron en 43 de las 3 mil 992 casillas que se instalaron, hayan trastocado los principios rectores de la materia en todo el cómputo municipal, así como la voluntad ciudadana”, indica el texto de la sentencia, propuesta por la magistrada Gabriela del Valle Pérez, presidenta de la Sala Regional.Las irregularidades detectadas en la captura de datos únicamente correspondieron al 3.77 por ciento de todas las casillas instaladas el día de la elección, aclaró el TEPJF, por lo que “no era suficiente para concluir que se había afectado la certeza de todo el cómputo de la elección, y menos aún que se tratara de una conducta sistemática, pues para arribar a tal conclusión, era necesario que se hubiera revisado precisamente la totalidad de las constancias individuales de recuento y no sólo unas cuantas”, concluyó la sentencia.De modo que, explicó la Sala Regional, lo mejor para brindar certeza a la elección era revisar la totalidad del cómputo, algo que, en su perspectiva, estaba obligado a hacer el Tribunal local.“Dadas las manifestaciones de la autoridad local (TEE), la certeza de todo el cómputo municipal se encuentra comprometida”, afirmó el documento.Al realizar la revisión, el TEPJF encontró que únicamente hubo inconsistencias en errores de captura en 81 casillas de la totalidad instalada.“Los errores de captura detectados no afectaron a una fuerza política en particular, pues se trata de inconsistencias aleatorias”, precisó la sentencia.Además, el TEPJF encontró que, tal como lo sostenía Cabada, hubo casillas en las que los ciudadanos que actuaron el día de la elección como funcionarios de casilla no pertenecían a la sección que les correspondía como electores.Por ello, determinó invalidar la totalidad de los sufragios emitidos en 24 casillas, algo a lo que se negó el TEE.En la sentencia, el TEPJF encontró que tanto Morena y el PES como el candidato por la vía independiente se equivocaron en algunos de los argumentos vertidos en sus respectivos juicios de revisión constitucional.Morena, por ejemplo, solicitó a la Sala de Guadalajara una revisión sobre el traslado de los votos reservados lo que, según ese partido político, habría significado mal manejo de los sufragios para favorecer a Cabada.La Sala Regional consideró que Morena no podía controvertir el manejo de los paquetes electorales, acusando inconsistencias, toda vez que esa etapa del proceso electoral no había sido impugnada inicialmente ante el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.Una vez hecho el recuentro, siendo reasignados votos y anuladas casillas, el nuevo cómputo –el tercero oficial hecho en esta elección– otorgó 175 mil 756 votos a González Mocken y 176 mil 245 a Cabada.