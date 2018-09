Entregan constancia ahora a Cabada

Ciudad Juárez— Armando Cabada Alvídrez recibió anoche la constancia de mayoría de la Asamblea Municipal Electoral (AME) que lo convierte en presidente municipal electo por un segundo período de tres años.“Es de lamentar que a 70 días de la elección, este día (ayer) se esté dando la constancia al ganador de la fórmula por la que votaron los juarenses. Hoy se está haciendo justicia”, expresó Cabada Alvídrez, quien arribó acompañado de su esposa e hijos.Cabada Alvídrez señaló que se convirtió en el presidente municipal que por primera vez en la historia de Ciudad Juárez se reelige sin partido.Mientras tanto, Javier González Mocken anunció que presentará dos recursos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la resolución del pasado martes en la que se ratificó el triunfo de Cabada en la elección de alcalde.El presidente de la (AME), Víctor Edgar Villegas Baray, informó que la entrega de constancia de mayoría a Armando Cabada Alvídrez era para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Regional Federal Electora de Guadalajara del 5 de septiembre.En el evento se hizo también entrega de la constancia a los regidores electos titulares y suplentes.Cabada Alvídrez dijo que en dos instancias distintas, tanto en el Tribunal Estatal Electoral y el Tribunal Federal Electoral, se demostró que se decidió por que él se reeligiera y fuera parte de la historia política de Ciudad Juárez.Dijo que González Mocken está en su derecho de ir a la sala superior, pero señaló que han decidido esperar para ver qué es lo que quieren argumentar, pero “en la sentencia de Guadalajara los dejó sin argumento legal ya que no hay ningún acto inconstitucional”.Señaló que en Guadalajara se fueron a fondo y recontaron las mil 992 actas y éstas les dieron el triunfo, por lo que no hay duda con las resoluciones de las dos instancias.Cabada Alvídrez dijo que hay denuncias presentadas por él y el Tribunal Estatal Electoral dio vista a la Fepade y a la Fiscalía General del Estado, por lo que serán éstas las que investiguen y “el tiempo nos pondrá a cada quien en su lugar”.El presidente electo dijo que platicó ayer con el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, quien le expresó que tenía información de que realmente el triunfador de la elección había sido él, desde el proceso que estuvo en el Tribunal Estatal Electoral.“Debo reconocer en el gobernador que no hubo participación, al menos algo que yo pudiera demostrar. Jamás señalé que él tuviera alguna preferencia dentro de la Asamblea Municipal Electoral, aunque sí señalé algunas cosas que me parecieron excesos y se los hice saber. Le he reiterado que habremos de trabajar juntos, que no tenemos derecho ni él ni yo de afectar a una ciudad con una relación lastimada. Hemos coincidido que a partir de la fecha podremos rehacer esa relación para beneficio de nuestra ciudad”, expresó.Cabada dijo que también tiene acercamiento con gente del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a quien le reconoció que no tuvo ningún tipo de injerencia en el Tribunal Federal Electoral.“La constancia me compromete aún más, a quienes no votaron por mí habré de conquistarlos, es uno de los retos más grandes en estos tres años, de conquistar la voluntad de la mayoría de los juarenses, de demostrarles que gobernamos diferente, con total transparencia porque no tenemos compromiso, sin depender de algún partido político”, señaló.La AME había entregado esta constancia el pasado 14 de julio a Javier González Mocken, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, quien obtuvo 177 mil 460 votos, resultando ganador con una diferencia de 981, ya que el candidato independiente y presidente municipal Armando Cabada Alvídrez contabilizó 176 mil 479 sufragios.Sin embargo, el triunfo fue revertido primero por el Tribunal Estatal Electoral y el pasado martes fue confirmado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con una diferencia de 489 sufragios entre el primero y segundo lugar.En el evento se hizo entrega de la constancia a los regidores electos titulares y suplentes Perla Bustamante, Carlos Ponce Torres, Jacqueline Armendáriz, José Ávila Cuc, Rosario Valadez y Alfredo Seañez Nájera.Asimismo figuran en la lista Juana Reyes Espejo, José Ubaldo Solís, Martha Leticia Reyes, Rene Carrasco Rojo y Mónica Patricia Mendoza.