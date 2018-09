Ciudad Juárez— El fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, ciudades y comunidades sostenibles y energía asequible no contaminante, son siete de los 17 objetivos para el desarrollo sostenible que ayer se expusieron en un panel de diálogo en la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac)Con representantes de la ONU, Alianzas empresariales de Costa Rica y Alemania, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y pacto ambiental, expertos dialogaron las formas en que el sector empresarial puede contribuir de manera estratégica para la agenda 2030 del Desarrollo Sostenible.Antonio Molpereces, representante de la ONU en México explicó que en el 2015 todos los países del mundo, incluyendo México, se comprometieron a cumplir estos 17 objetivos de aquí al año 2030, de ellos derivan 169 metas y hay indicadores. Con esto se pretende llegar a dicho año con un mayor bienestar humano.En su intervención destacó que algunos de los objetivos están directamente vinculados con el sector empresarial, pero ante el panorama actual, resaltó que debe haber una combinación de Estado, Sociedad Civil, mundo académico, privado y todos, para dejar un mejor lugar de vida a las futuras generaciones.“Esto no es de derechas o izquierdas, esto no tiene ideología política, esto simplemente es lo más normal y lo más importante que tenemos que hacer”, dijo.Por su parte Adriana Montejano, coordinadora de Asuntos Públicos de la OCDE, puntualizó la importancia de dimensionar al país, ya que hay Méxicos distintos en norte, sur y centro, y que pese a generar políticas públicas para los gobiernos, se ha analizado que estos no pueden solos.“Los retos son mucho más complejos que el simple diseñar o dictar una política pública, si el gobierno no tienen la participación de la sociedad civil, estamos perdidos, por eso es de todos”, mencionó.Reiteró que el sector empresarial no sólo es generador de empleo, sino tiene una injerencia importante en temas como la responsabilidad social, cuidado ambiental, climatológico, además de contribuir en abatir la corrupción.Con este foro, FECHAC presentó el lanzamiento del Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, asociación civil denominada Persé, que agrupará empresarios preocupados por el medio ambiente y mejor calidad de vida de los chihuahuenses.“Persé contribuirá desde el ámbito empresarial a lograr una comunidad sostenible”, dijo Gilberto Cueva Pizarro, presidente del Consejo de Fechac, y explicó “es actuar de manera que podamos satisfacer nuestras necesidades en el presente sin provocar que las próximas generaciones no puedan satisfacer sus propias necesidades”. Durante el evento también dio un reconocimiento a 17 empresas locales que recibieron el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) en lo que va del 2018.• El fin de la pobreza• Hambre cero• Salud• Educación de calidad• Igualdad de género• Ciudades y comunidades sostenibles• Energía no contaminante