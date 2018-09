Ciudad Juárez— Un hombre que presuntamente entró a una vivienda a robar, a través de una rejilla del aire acondicionado, fue sorprendido y detenido por la dueña del inmueble y sus familiares.Sin embargo, ayer un Tribunal de Control consideró que el sospechoso Édgar Iván Fierro González puede enfrentar el proceso penal en libertad sujeto a tres medidas cautelares, no acercarse ni comunicarse con la víctima y acudir a firmar cada 15 días ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ).El lunes pasado alrededor de las 09:20 horas al llegar a su casa ubicada en la calle Pargo de la colonia Anapra, Mónica Mayela Robles observó que el aire de su casa había sido retirado y se encontraba en el suelo.Situación que le provocó miedo a Robles y por lo que decidió no entrar a su vivienda y fue a la casa de su suegra, ubicada a unos metros.Luego ambas personas y la cuñada de Mónica Mayela regresaron al inmueble de la calle Pargo y alcanzaron a ver que un hombre iba saliendo de la propiedad a través de una ventana y cargando un serrucho eléctrico. Por lo que lo acorralaron para que no pudiera salir del patio y una de ellas pidió ayuda en una tienda de abarrotes aledaña.La encargada del negocio llamó al 911 y al lugar arribaron dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quienes formalizaron la aprehensión.Tras conocer esos datos la jueza de Control Yira Celida Ochoa Contreras declaró legal la detención, permitió que un agente del Ministerio Público (MP) le formulara cargos legales y escuchó los datos de prueba reunidos hasta ese momento en contra de Fierro González.El fiscal a cargo solicitó la medida cautelar de prisión preventiva porque Fierro tiene un antecedente penal por un robo cometido en el 2015, bajo el número de causa penal 2669/15 en el que fue sentenciado el 3 de marco del año pasado.La abogada defensora de Fierro señaló que esa cautelar es gravosa dado que su representado tiene arraigo en Ciudad Juárez y un trabajo además ese tipo de delito, dijo admite salidas alternas para la terminación, es decir, el asunto no sólo puede acabar con una sentencia.Al final la jueza le dio la razón a la defensora, ordenó la libertad de Fierro González y le impuso las cautelares antes señaladas.bcarmonaredaccion.diario.com.mx

