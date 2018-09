Ciudad Juárez— El presidente de la Asamblea Municipal Electoral, Víctor Edgar Villegas Baray, expresó que siempre actuó de buena fe y nunca dio ninguna instrucción de que favorecieran o perjudicaran alguno de los candidatos en la pasada elección del 1 de julio.Lo anterior después de que en su resolución la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la vista que dio el Tribunal Estatal Electoral a la Fepade y a la Fiscalía General del Estado para que se investigara a la Asamblea Municipal Electoral.“Analizando la resolución le va muy mal al Tribunal Estatal Electoral ya que le dice que resolvió pésimamente. El Tribunal de Guadalajara le dice al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua que los errores que se cometieron en la Asamblea Municipal Electoral son mínimos, no son sistemáticos, no ponen en riesgo la elección y no contravienen los principios que marca la ley electoral. Les dice que quien puso en riesgo la elección fueron ellos porque no actuaron apegados a derecho”, expresó.Mencionó que en pocas palabras le dice que no podría darle vista a la Fepade ni a la Fiscalía General del Estado porque estaba excedido en esa función, “ya que no hay dolo, no hay mala fe de los consejeros ni de la Asamblea Municipal Electoral”.Villegas expresó que esas diferencias que hubo de la captura de sufragios en la Asamblea Municipal no fue realmente lo que varió la elección, sino que fueron las 24 casillas que se anularon por la mala integración de las mismas.“Esto está en la cancha del Instituto Nacional Electoral y habría que preguntarles qué paso, por qué por la mala decisión de la integración de la casilla rebota en la elección electoral y que obviamente nosotros sí contabilizamos, por eso porque estaba muy cerrada la elección nos dio el resultado original”, expresó.Explicó que ya no fueron contadas las 24 casillas por lo cual fue más cerrado el número de sufragios obtenidos entre el primero y segundo lugar.“Realmente lo que varió la elección fue la anulación de esas 24 casillas. Nosotros estamos tranquilos e incluso este día los representantes de los partidos me reiteraron el apoyo, me reconocen la imparcialidad y el profesionalismo con que siempre actuamos”, expresó.Expresó que a los consejeros jamás le dio una instrucción de votar de una u otra forma.“Ellos siempre decidieron votar como ellos quisieron e incluso en la entrega de constancia de mayoría de Armando Cabada uno de ellos se abstuvo de votar y lo pasaron por mayoría”, expresó.Mencionó que el tribunal de Guadalajara dejó muy claro que los errores de captura que se dieron en 43 de las mil 992 casillas que se instalaron no trastocaron los principios de rectores de la materia en todo el computo municipal, así como la voluntad ciudadana.Dijo que fueron errores humanos de los jóvenes que capturaron los sufragios, ya sea por el cansancio, el estrés y la presión por que ya habían realizado nueve conteos de los distritos para diputados.Mencionó que tuvieron jornadas extenuantes con descansos de media hora, con tres turnos.“A los jóvenes se les fueron esos errores, se les pasaron a los supervisores y al encargado de esa área. Cuando nos pasaban al pleno las actas ya capturadas en una pantalla gigante los representantes de los partidos tampoco se percataron de ese error”, expresó.Agregó que se queda con la satisfacción de que actuaron apegados a la legalidad, aunque el golpeteo se centró en su persona por ser la cabeza de la Asamblea Municipal Electoral.