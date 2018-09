Custodios nos pusieron: reo herido en ataque

Ciudad Juárez— El presunto autor intelectual de la masacre de 11 jóvenes en una casa del fraccionamiento Pradera de los Oasis, René Hernández Chávez, denunció que custodios del Cereso 3 de Ciudad Juárez están coludidos con la reyerta registrada hace unas semanas en un túnel del penal la cual tenía como objetivo asesinarlo a él y posiblemente a los otros involucrados en esa matanza.El pasado 22 agosto Hernández así como los presuntos cómplices del multihomicidio de Pradera de los Oasis, Martín Favila González, apodado “El Chori”; Luis Fernando Limas Escápita, “El Ferny”; Daniel Quinn Calderón y un interno ajeno a la matanza Ángel Bonifacio Pérez Martínez fueron atacados por integrantes de la pandilla “Artistas Asesinos”.El atentado ocurrió en un túnel que conecta al reclusorio ubicado en la calle Barranco Azul con la “Ciudad Judicial” y cobró la vida de Quinn Calderón y tres internos resultaron heridos etre ellos Hernández Chávez.Ayer René Hernández estuvo presente de forma virtual, a través de una videoconferencia realizada en tiempo real, en una audiencia presidida por el juez de Control Adalberto Contreras Payán. Durante la diligencia —que se efectuó para que el resolutor analizara si fue legal o no su traslado al penal de Aquiles Serdán, llevado a cabo después de que lo dieron de alta tras recuperarse de las lesiones—, Hernández Chávez narró lo sucedido.“Cuando nos bajaron a túnel, ‘La Patrulla’ (un grupo de comandantes del Cereso 3) nos encuero a todos, cuando estábamos encuerados un custodio abrió la puerta la puerta y salieron todos encapuchados y con pañuelos, todos tapados de la cara y uno no llevaba camisa ni nada… en cuanto abrieron se salieron todos a madre y uno de ellos me apuntó a mí. Escuché que dijo él es el bueno y se fueron sobre de mí, y luego de Fernando, de “El Chori” y de Quinn a él lo metieron hasta del pasillo de ellos, ahí fue donde lo mataron, lo arrastraron, lo picaron todo. Ahí están los videos”, expuso Hernández.El presunto homicida señaló que un custodio fue amagado con un arma blanca pero estimó que se trataba de una simulación.“Vi cuando un interno lo tenía así (al custodio) con una punta en el pescuezo pero no se miraba que lo estuviera amenazando fuerte, si me entiende…. Siempre que bajamos unas personas de arriba nunca abren las puertas de ningún otro lado y cuando nosotros nos pusimos en el túnel de volada abrieron las puertas y empezaron a agredirnos, aparte eran como unas 40 personas”, explicó a preguntas de su abogado defensor quien le solicitó que declarara ante el temor de que pueda ser asesinado.Hernández también refirió que él podría reconocer al custodio que abrió la puerta a los presos que los atacaron.“Algo puesto (el ataque) porque nunca abren las puertas así. Yo he estado en el Cereso, me aventé 13 años ahí y nunca abren las puertas así. Cuando salen de otros patios y otros módulos nunca abren las puertas así, para que salgan otros internos, porque saben bien que se va armar una riña o va a pasar algo… los custodios que nos iban escoltando supuestamente son de ‘La Patrulla’ y cerraron las puertas y salieron a madre y nos dejaron ahí en el pasillo”, reclamó.René Hernández denunció que su pareja sentimental y quien también está señalada como sospechosa de haber participado en la matanza de los 11 jóvenes, Karina Rubí Pérez Valtierra, fue amenazada en el penal femenil por un mando quien les advirtió que ella es cercana a un familiar de las víctimas y cuando la pasen a patios va a sufrir un accidente.Por lo que solicitó que ella también sea trasferida a otro centro carcelario.

