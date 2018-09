Realizan encuentro binacional a favor de los migrantes

Hoy jueves inicia el evento “El Grito de la Frontera” ante la crisis humanitaria que se vive entre Juárez y El Paso por la separación familiar, impulsada por la administración del presidente Donald Trump.El encuentro en el que convergen tres delegaciones nacionales de Estados Unidos y México a favor de los derechos de los migrantes concluye el 9 de septiembre, informaron organizaciones civiles mediante comunicado de prensa.El primer evento se realiza este jueves por la mañana en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) con la ponencia “Separación familiar y detención: desafíos y respuestas”, en la cual participan líderes y defensores locales, nacional e internacionales que compartirán información y activarán en compromiso en la crisis humanitaria fronteriza.Se hará un análisis de la visión general de los problemas académicos, normativos y de defensa relevantes, incluidos los desafíos y los impactos en ambos lados de la frontera, además participarán las principales voces de las comunidades de inmigrantes y los grupos nacionales para el diálogo y el intercambio, cita el boletín.Así mismo se compartirán recursos e iniciativas de la comunidad como posibles respuestas.Este encuentro es patrocinado por el Hope Border Institute, Faith in Public Life y UTEP Center for Interamerican and Border Studies, el Departament of Social Work, Department of Political Science, Sociology Club, y Pi Sigma Alpha (Political Science Honor Society).Como parte de este encuentro una red de teólogos y activistas interreligiosos elaboraron una carta abierta dirigida a la Administración Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ).“Como comunidades de fe, nos oponemos firmemente a la política de la administración de enjuiciar penalmente a los padres, separarlos por la fuerza de sus hijos en la frontera con los Estados Unidos o exigir que las familias permanezcan detenidas durante un tiempo prolongado”, cita la misiva que a alcanzado a reunir 700 firmas.Como comunidades de fe, pedimos a la administración, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Departamento de Justicia (DOJ) que pongan fin de inmediato a su separación familiar y políticas de persecución de ‘cero tolerancia’ que separan a las familias e impiden la reunificación familiar, agrega.También afirmamos que los solicitantes de asilo tienen el derecho legal de buscar protección contra la persecución y la violencia en virtud del derecho internacional y de los Estados Unidos y no deben ser detenidos por buscar refugio.A través del enlace https://action.groundswell-mvmt.org/petitions/faith-communities-condemn-family-separation-at-the-border continúan recabando firmas.“Grito de la Frontera”, denunciará la injusticia que se vive en la frontera ante la separación de las familias para lo cual contemplan cruzar este jueves a Juárez. Tentativamente el punto de reencuentro familiar será el puente fronterizo Paso del Norte, sin embargo, los organizados del encuentro no han confirmado aún la hora.En este encuentro se espera la participación de sacerdotes mexicanos.A partir de esa reflexión habrá una serie de acciones, siendo una de ellas el acompañamiento de nuestras familias con sus hijos e hijas desde la parte sur de la frontera hasta Estados Unidos el 7 de septiembre. Juntos, pediremos a la Patrulla Fronteriza que ejerza su poder de discreción para permitir que los padres desaparecidos se unan con sus hijos, familias y comunidades.Los eventos incluirán procesiones públicas, vigilias de oración, protestas, un taller de enseñanza y diálogo de mesa redonda centrado en las teologías de la liberación y cómo enmarcar y sustentar nuestros esfuerzos continuos más allá de El Paso tejiendo una red nacional.También incluirán un recorrido por la región fronteriza para los participantes.Los posibles sitios de protesta y actos simbólicos de fe y testimonio incluyen: el actual sitio de detención para jóvenes migrantes de entre 13 y 17 años en Tornillo, Texas; un centro de Detención ICE en El Paso llamado “El Paso Processing Center” (EPPC); una nueva instalación potencial para la detención indefinida de familias migrantes que se ubicará en Ft. Bliss, la base militar más grande de los EE. UU., ubicada en el corazón de El Paso; y los 4 puentes internacionales y vallas y muros adyacentes que constituyen la frontera militarizada entre los Estados Unidos y México, así como entre los Estados Unidos y América Latina, y los Estados Unidos y el Sur Global, menciona el boletín de prensa.

