Dan permiso a 75 vendedores de productos patrios

Ciudad Juárez— La Dirección de Comercio municipal otorgó esta temporada 75 permisos temporales a ambulantes que ofertan productos patrios en distintos cruceros de la ciudad, dio a conocer personal de Comunicación Social a través de un comunicado.El director de la dependencia, Leonel Armando Ortega Cázares, informó que la mayoría de los comerciantes beneficiados con el permiso gratuito son de comunidades indígenas que fueron apoyados en el trámite.“Tuvimos una reunión con la Dirección de Derechos Humanos y con el Instituto Municipal de las Mujeres a fin de ayudar a las comunidades indígenas, pues muchos de ellos no contaban con permisos y no sabían cómo realizar el trámite”, comentó el funcionario.Los permisos temporales están vigentes desde el pasado lunes y lo estarán hasta el próximo 16 de septiembre, por lo que a partir del día 17 los ambulantes deberán retirarse de los cruceros una vez que haya concluido la temporada de los festejos nacionales por la Independencia de México.Las licencias se entregan de forma gratuita para que los comerciantes puedan ofertar productos patrios a los ciudadanos, tales como sombreros, banderas mexicanas, blusas y vestidos bordados, rebosos, matracas, tambores y cornetas.Para tramitar los permisos fue necesario acudir hasta la Dirección de Comercio y presentar una copia de la credencial de elector y un comprobante de domicilio, así como la ubicación de la zona donde la persona se instalaría a vender su mercancía.Ortega Cázares informó que será hasta el próximo viernes cuando personal a su cargo acuda a medir los espacios que se ofrecerán en renta a los comerciantes que quieran participar en la ceremonia del Grito de Independencia, a realizarse en las instalaciones de El Punto, que se ubica entre las avenidas Heroico Colegio Militar y Juan Pablo II, al norte de la ciudad.Informó que será a partir del próximo lunes 10 de septiembre cuando comiencen las diligencias para expedir a los vendedores los permisos para instalarse, los que no tendrán costo alguno.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.