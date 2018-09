Ciudad Juárez— De una elección a otra, el alcalde independiente Armando Cabada perdió 29 mil 658 votos, ya que en la del 2016 obtuvo 205 mil 904 y en la de este año fueron 176 mil 245, de acuerdo con datos de las autoridades electorales.Cabada ganó la reelección por 489 sufragios arriba de su contrincante más cercano, Javier González Mocken de Morena, quien con la recomposición de los números de la Sala Regional Guadalajara obtuvo finalmente 175 mil 756 votos.“Siempre hay desgaste en el gobierno, si a eso usted le suma lo que fue el fenómeno Andrés Manuel López Obrador”, explicó ayer el presidente municipal.Consideró que no hubo disminución de votos, “ni veo un desgaste tan grande, veo que logramos contener en base al trabajo que realizamos en 23 meses”.Además expuso que con los nulos perdió muchos que le pudieron haber favorecido.Cabada agregó que los candidatos al Senado por Morena ganaron aquí con 250 mil sufragios, mientras que la síndica de Morena con 220 mil.“El haber contenido esta situación y que la gente haya cruzado su voto a favor de su servidor manda un mensaje muy claro de reconocimiento a lo que hemos hecho, de aval a lo que hemos hecho y eso a mí me compromete con los juarenses”, declaró.Dijo que después del 1 de julio ha acudido a eventos públicos y no ha recibido ningún reclamo personal de algún ciudadano.Reiteró que López Obrador fue un “tsunami” en las elecciones e incluso muchos diputados de Morena ganaron sin que la gente los conociera en campaña.“La gente votó en línea porque quieren cambio y están en su derecho”, manifestó el alcalde.Expuso que a partir de esta elección es más difícil que las candidaturas independientes ganen.“Es muy complicado y cada vez se complica más, y menos sin tener representación en los congresos”, añadió.

