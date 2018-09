No volveremos a fallar: alcalde

Ciudad Juárez— El alcalde Armando Cabada dijo que el próximo lunes, cuando asuma el cargo por segunda ocasión, hablará ante los juarenses de “lo que falló” en su primera administración de gobierno.“Es un buen tema de reflexión, yo les voy a pedir que me permitan construirlo para hacerlo público el próximo lunes, yo les hablaré como siempre lo he hecho, con mi verdad, con mi objetividad a los juarenses, les diré en qué creo que fallé y también en lo que acertamos”, declaró en conferencia de prensa.Agregó: “Lo que fallamos lo vamos a corregir, no volveremos a fallar, son muchos más los éxitos, los logros de esta administración que los yerros; al final del día somos seres humanos”.Dijo que el viernes a las 8 de la mañana se realizará una sesión solemne de Cabildo y ahí entregará por escrito su segundo informe de gobierno a los regidores.Afirmó que el lunes a las 6 de la tarde en la toma de protesta presentará el informe de trabajo a los juarenses, en un evento que se efectuará en el Museo de El Chamizal.Expuso que no cree que prospere el recurso que interpondrá Javier González Mocken ante la última instancia para impugnar los resultados de la elección.Dijo que de manera novedosa el tribunal federal de la ciudad de Guadalajara recontó las mil 992 casillas de la elección del 1 de julio.“Yo digo que qué bueno porque esto le da certeza absoluta a la elección, se reabrieron todas las casillas, se recontaron todos los votos y los señores magistrados de Guadalajara, en un trabajo impresionante por el tiempo que se llevó, pudieron ubicar los errores aritméticos en la captura”, declaró.Cabada mencionó que si González Mocken presenta un recurso ante la última instancia acudirá como tercer interesado para demostrar que está en un error y que finalmente se da certeza a la voluntad de los juarenses.Expuso que el domingo a las 24:00 horas tomará protesta el nuevo Cabildo 2018-2021.

