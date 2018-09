Ciudad Juárez— Ciudad Juárez concentra el cuarenta y cinco por ciento de casos de niños en edades de los cero a 10 años reportados como desaparecidos en Chihuahua.Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) indican que de 70 reportes por ausencia interpuestos del primero de enero al 15 de agosto del 2018, 32 víctimas son residentes de esta frontera. En ese período fueron localizados 59 niños.Según la información oficial obtenida a través de la Plataforma Nacional de Información, la FGE mantiene la búsqueda de 11 niños desaparecidos en el estado y dos de esos menores radican en Juárez; la dependencia se reservó la identidad de las víctimas.Estos datos revelan que en Chihuahua existe una situación de vulnerabilidad en gran parte de la infancia en Juárez y Chihuahua, consideró María Teresa Almada Mireles, directora de la organización Casa Promoción Juvenil (CASA).Expuso que los niños son foco para la comisión de otras actividades delictivas.“La realidad es que no sabemos qué hay detrás de una desaparición”, agregó la catedrática universitaria.Almada Mireles planteó que en ciudades como Juárez, siempre hay una condición de riesgo para las niñas y los niños por la inseguridad que se vive y la violencia que prevalece, además de otros factores sociales como el hecho de que no existe una infraestructura social para el cuidado de los menores al salir de clases, por ejemplo.El último caso de un niño reportado como desaparecido en Juárez, el del menor David Rafael Santillán Vargas, de 6 años, quien fue reportado como ausente el 8 de agosto y fue localizado muerto el día 13 del mes pasado.En respuesta a la solicitud de información (folio 095052018), realizada ante la FGE, se establece que actualmente las ciudades con mayor número de menores desaparecidos son Chihuahua y Cuauhtémoc con tres casos, cada municipio.Después se encuentran Juárez y Nuevo Casas Grandes, ciudades que reportan dos menores desaparecidos este año, respectivamente, y finalmente Satevó con un caso pendiente.La FGE reporta un 84 por ciento de efectividad en la localización de niños desaparecidos en Chihuahua.En esta frontera está reportado el caso de otro menor, Juan Manuel Ruiz García, "Tomatito" quien se encuentra en el rango de edad de los 12 a los 17 años.Para Almada Mireles la inseguridad que se vive en la ciudad, que alcanza nuevamente índices de homicidios muy elevados, afecta el desarrollo de las niñas y niños.Existen expresiones de que los niños ya no salgan a jugar a la calle por su seguridad, planteó la activista social.Sin embargo, para Almada Mireles esta medida que han comentado algunos padres de familia a través de redes sociales no puede ser factible.“Si los niños no pueden jugar en la calle crecerán carentes de procesos de sociabilización, jugar en parques, en áreas públicas, es parte importante del desarrollo de la infancia”.

