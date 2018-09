Ciudad Juárez— Luego de que el pasado martes se presentó un ataque armado al interior de un restaurante, ubicado sobre las vialidades Paseo Triunfo de la República y Avenida López Mateos, que dejó una persona asesinada y dos lesionados, entre ellos un bebé de tres años, el subsecretario de Gobierno Mario Dena solicitó a los empresarios instalar cámaras de seguridad en sus negocios para que éstas sean conectadas al sistema de seguridad estatal.Asimismo, el funcionario mencionó que con dichas acciones se pretende inhibir los delitos y ayudar a la realización de investigaciones cuando hechos como el anteriormente señalado puedan volverse a presentar.“Es gente implicada con grupos delincuenciales, donde continúan con esta guerra entre ellos mismos y se han atrevido a llegar hasta estos puntos. Aparentemente, y esto no es oficial, había una persona armada dentro del local. Se tendrá que declarar esto oficialmente cuando se tenga la conclusión de la investigación”, comentó Dena.“Nosotros queremos invitarlos a que nos apoyen con el sistema de cámaras. Hay un programa que se llama Video Vigilancia Compartida, donde los comerciantes, empresarios y ciudadanos en general instalan una cámara que se conectaría al propio sistema del Estado. Es una excelente herramienta de las investigaciones. Ahorita tenemos videos que van a servir para las investigaciones”, puntualizó el funcionario.Luego del ya mencionado hecho, la oficina de Gobernación clausuró el comercio donde sucedió el atentado hasta que se determine que no hubo responsabilidad del negocio en lo ocurrido. Ante lo dicho, Dena pidió a los empresarios de la ciudad que tuvieran paciencia y comprensión.“Entiendan que son protocolos que se deben de seguir. No solamente para dar con los responsables sino también para anunciar la inocencia o la no participación, que están limpios como negocio. Es parte de la investigación. Nosotros estamos haciendo esfuerzos extraordinarios para que se reactive la actividad normal de la ciudad”, solicitó.“Desafortunadamente no hemos tenido la respuesta que buscábamos con los empresarios. Ha habido algunos empresarios de negocios que ya han instalado sus cámaras. Pusimos algunas de prueba, están funcionando muy bien”, agregó.Respecto a la relación que tendrá el Estado con el presidente Armando Cabada en sus próximos tres años de gobierno, mencionó que se entablará de nueva cuenta la comunicación.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.