En plena guerra, caen arrestos por narcomenudeo

Ciudad Juárez— En medio de la guerra entre grupos del crimen organizado por la venta de drogas, la detención de narcomenudistas ha ido a la baja este año, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Fiscalía Zona Norte.Alejandro Ruvalcaba, vocero de la Fiscalía, dijo que la investigación de este delito también disminuyó porque el número de consignaciones ha sido menor por parte de la Policía municipal.En tanto que el portavoz de la SSPM, Arturo Sandoval, indicó que se han hecho importantes detenciones de vendedores de droga, aunque hay variación en cuanto a las cantidades por mes debido a que la prevención no sólo está enfocada al narcomenudeo.La Policía municipal detuvo en enero de 2018 a 647 narcomenudistas y la Fiscalía abrió investigación a 668 vendedores de droga, indican las estadísticas oficiales de ambas dependencias.Pero para el mes de julio la cantidad de aprehensiones en contra de quienes venden droga en las calles bajó a más de la mitad.Los datos mencionan que para ese mes los preventivos municipales detuvieron a 309 narcomenudistas y el número de carpetas de investigación, según la Fiscalía, fue de 304.En agosto la cifra de arrestos llegó a 481, informó la corporación. La Fiscalía no proporcionó el número de carpetas abiertas en ese mes.Sandoval dio a conocer que las consignaciones se hicieron bajo de acusación de narcomenudeo, no de posesión de drogas o consumo, en la mayoría de los casos.Dijo no explicarse por qué se les acusa de posesión para consumo si hay casos donde los detenidos traen hasta 50 o 100 dosis al momento de ser detenidos, y eso no se puede entender como consumo personal.Comentó que la SSPM detuvo, de enero a julio, a 3 mil 893 narcomenudistas y los puso a disposición de Fiscalía junto con 65 mil 556 dosis de diferentes drogas que traían.A su vez el vocero de la Fiscalía informó que la Unidad de Narcomenudeo abrió en ese mismo lapso 4 mil 54 carpetas de investigación por ese delito.Indicó que si en los últimos meses disminuyó la cantidad de carpetas abiertas es porque las autoridades preventivas bajaron a su vez el número de consignaciones por ese delito.El comportamiento mensual de detenidos por venta de droga en las calles por parte de la Policía municipal, fue el siguiente:Enero, 647; febrero, 771; marzo, 623; abril, 581; mayo, 605; junio, 357, julio 309 y agosto 481.La Fiscalía abrió cada mes las siguientes carpetas de investigación por narcomenudeo: Enero, 668; febrero, 828; marzo, 686; abril, 643; mayo, 579; junio 346 y julio 304.Enero 647Julio 309Agosto 481Fuente: SSPM

