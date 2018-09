Se deslindan dirigentes de Morena de acusaciones

Ciudad Juárez— Dirigentes de Morena se deslindaron de las acusaciones de que tomaron represalias contra la diputada local Janet Francis Mendoza Berber por no apoyar a un compañero como el coordinador de la bancada morenista en el Congreso del Estado.En una carta dirigida a medios, el coordinador del partido en Juárez, Magdaleno Silva, dijo que de entrada ni tenía conocimiento de que se había generado un encono con la legisladora.“Me parece absurdo que se me pretenda censurar o atacar, por afirmar que no deberán permitirse actos de corrupción dentro de las filas de funcionarios de Morena, ni de ningún otro partido”, explicó.Mendoza Berber señaló el martes a Silva y al dirigente estatal Martín Chaparro de tomar represalias contra ella por no apoyar a uno de sus compañeros como coordinador de la bancada morenista en el Congreso del Estado.“A últimas fechas, mi compañera de partido en diversos medios de comunicación me ha acusado públicamente de una supuesta intención mía de pretender perjudicarla, ello debido de un supuesto cobro que la diputada realizó en el Municipio de Juárez, cuando ella al parecer ya era candidata”, expuso Silva.Por su parte Chaparro, también se deslindó.“Yo no he hecho nada al respecto, cuando hablé con ella me dijo que por órdenes de sus abogados no iba a abordar el tema con nadie. Desconozco su versión, pero que ella sea específica, yo no tengo nada que ver con eso”.Y por el contrario, sugirió que hay nuevos funcionarios morenistas, de los cuales sus acusaciones se desprenden de que no tiene la experiencia de manejar los medios de comunicación.