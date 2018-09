Ciudad Juárez— Estamos viviendo en una segunda etapa de violencia que puede ser calificada como un síndrome postraumático, como sucede en las guerras.Es una de las teorías de la cual parte el trabajo de la asociación Sumando Esfuerzos Por Juárez, que da apoyo psicológico y social en el área de ‘Los Kilómetros’, que se ubica en el extremo surponiente de la ciudad.“Esta zona de la ciudad es una de las más abandonadas, aquí faltan servicios por situaciones ajenas a la comunidad, no hay agua entubada, no hay drenaje, no hay alumbrado público ni áreas verdes ni parques y eso ha generado que sea una comunidad resiliente completamente, estamos luchando contra muchas desventajas que son generadoras de violencia”, expuso Fernando de Jesús Hernández, representante legal.Fernando de Jesús Hernández, representante legal, explicó que eso es denominado como “violencia institucional”, la cual nace porque el Estado u organismos correspondientes no generan las condiciones necesarias para que la población tenga una aspiración para vivir un mejor desarrollo humano.“De esta violencia se generan muchas otras porque la gente se siente abandonada y cuando no se tienen valores o no se trabaja bajo una educación familiar sana, entonces es generadora de violencia”, resaltó.Hernández expuso que pese a que todos deseamos erradicar la violencia, falta generar la recuperación de espacios públicos para que las personas hagan convivencia armónica y llevar como bandera la dignidad humana.“Muchas de las actividades generadoras de violencia en la ciudad ahora ya no sólo son adjudicables al crimen organizado, sino que ya las comunidades tienen esa especie de reserva, de separación, entre vecinos no se juntan, no se apropian de áreas públicas, hay problemática severa contra las mujeres”.De acuerdo con Hernández, la asociación se creó hace 10 años cuando se observó que en la primera ola de violencia gran parte de la población abandonó la ciudad, y de ahí nació la inquietud de hacer algo por la comunidad de cerca, para experimentar las carencias y dolores de las personas.Actualmente Sumando Esfuerzos se compone de seis integrantes, entre psicólogos y trabajadores sociales, que laboran en el CECyT 14 ubicado en la colonia Villa Esperanza del kilómetro 28, para atender diversos focos rojos que han sido detectados en los adolescentes por las autoridades del mismo plantel.José Ortiz, psicólogo de la asociación, informó que se llevan a cabo pláticas de temas como relación de pareja saludable, suicidio, embarazos no deseados, sexología, autoestima y el concepto de uno mismo ya que son las principales problemáticas que se han detectado en el sector, de acuerdo con la directora del plantel Elsa Hernández González.Además resaltó que se ha incorporado a la temática “Dignidad Humana”, ya que todos merecemos dignidad y explicó, “si no la tenemos para nosotros mismos, ¿cómo vamos a aprender a amar o a dar nuestro amor si no nos queremos a nosotros mismos?”.Narró que el impacto de su labor se mide con pruebas que se aplican a los estudiantes y por medio de ellos se ha identificado que hay un alto índice de problemas de autoestima con los adolescentes, pero en ocasiones las pláticas no son suficientes, ya que lo aprendido en la escuela se debe trasladar al hogar y no siempre ocurre esto.Finalmente destacó que las principales problemáticas que se han detectado en el sector son la violencia en todas sus formas, como género, comunitaria, poca cohesión y la inseguridad, que es una gran inquietud, y es un trabajo de toda la vida que no se puede solucionar sólo con talleres y cursos.