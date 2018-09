Ciudad Juárez— En un mes en el que se reportó la desaparición de dos niños y el asesinato de uno de ellos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que 309 menores fueron resguardados por agentes de la dependencia luego de ser encontrados en situaciones de riesgo.De acuerdo con las cifras emitidas por la Secretaría, 13 de dichos casos fueron infantes olvidados por sus padres en diferentes planteles educativos. En tanto que siete se localizaron extraviados en la vía pública y centros comerciales.Doscientos cincuenta y nueve pequeños fueron asegurados por cometer infracciones al reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno. Entre dichos actos estuvieron alterar el orden público, intoxicarse o estar en riñas. Otros 15 fueron localizados en el interior de una vivienda, algunos en condiciones insalubres y sin alimentos, además de que no contaban con la compañía de algún adulto.Quince más fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niños, Niñas y Adolescentes para el Distrito Judicial Bravos, debido a que algunos no fueron reclamados por sus padres o algún familiar.Mientras que otros acompañaban a sus progenitores al momento de la comisión de un delito o por disputas de carácter legal entre sus tutores.A través de un comunicado la SSPM dio a conocer que los 259 menores que cometieron alguna infracción, fueron invitados en compañía de sus padres al programa Valórate, que realiza la misma dependencia con apoyo de trabajadores sociales y psicólogos, y busca mejorar la conducta y fortalecer los valores.El pasado 8 de agosto David Rafael Santillán Vargas, de seis años de edad, fue reportado como desaparecido, luego de que salió de su domicilio para comprar un refresco en una tienda a la vuelta de su casa enviado por su abuela.Cinco días después el cuerpo de “Rafita” fue encontrado por familiares que hicieron rastreo en un terreno baldío cerca de un fraccionamiento en Villa Colonial. A dos meses de reportada la desaparición de Juan Manuel Ruiz García, alias “Tomatito”, sus familiares no han logrado dar con su paradero.El 18 de agosto, el menor cumplió 12 años de edad y a pesar de esperarlo con un pastel en su casa, el ver su rostro se ha convertido en el anhelo más esperado sin cumplir desde el 4 de julio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.