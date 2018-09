Es Cabada, aunque por 489 votos

Ciudad Juárez— La Sala Regional Guadalajara ratificó el triunfo de Haéctor Armando Cabada Alvídrez, en su calidad de independiente, como presidente municipal reelecto de esta ciudad, aunque con una cifra de votos menor a la registrada por los órganos electorales de Chihuahua.Al iniciar la impugnación, Cabada tenía una ventaja sobre Javier González Mocken de 831 votos, pero al terminar la resolución, la diferencia se había acortado a sólo 489 sufragios.Una vez que los magistrados dieron el triunfo a Cabada, González Mocken afirmó que mañana presentará el recurso de impugnación ante la Sala Superior del TEPJF en la Ciudad de México.Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificaron la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral al corregir el cómputo electoral, pero confirmó que la constancia de mayoría debe ser entregada al independiente.Apenas después de la resolución, González Mocken, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, quien estuvo ayer presente en la sesión pública junto con sus abogados, anunció que impugnará la sentencia ante la Sala Superior del TEPJF en la Ciudad de México.Esa instancia, la última, debe resolver en tiempo récord, antes del domingo, para que el 10 de septiembre puedan tomar protesta a los nuevos integrantes del Ayuntamiento.El Pleno resolvió los dos juicios ciudadanos y tres de revisión constitucional relacionados con la elección juarense, interpuestos respectivamente por los candidatos Héctor Armando Cabada Alvídrez y Javier González Mocken, además de los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo.Con la recomposición de los números, Cabada obtuvo finalmente 176 mil 245 sufragios, mientras González Mocken 175 mil 756, que implican una diferencia de 489.Los magistrados determinaron que le asistía la razón al independiente, en el sentido de que en 54 casillas se registraron votos a favor de “candidatos no registrados” que en realidad le correspondían.La ponencia de las impugnaciones revisó la totalidad de las mil 992 actas computadas, encontrando que finalmente en 81, que representan apenas el 4 por ciento del total de las casillas instaladas en la ciudad, hubo errores aritméticos.En ese punto, consideró en su proyecto resolutivo que no hubo irregularidades cometidas por la Asamblea Municipal Electoral que trastocaran los principios rectores de las elecciones, como lo señaló en su sentencia el pasado 11 de agosto el órgano jurisdiccional de Chihuahua.Los integrantes de la sala coincidieron que la sentencia controvertida del TEE reportaba incongruencia, pues no obstante que se advirtieron errores graves en la obtención de los resultados electorales, se omitió la práctica de los actos que jurídicamente estaban al alcance para dar certeza a los resultados de la votación.Es decir, los magistrados estatales omitieron revisar las mil 992 actas para resarcir tales irregularidades señaladas.Por lo que hace a las causales de nulidad de votación recibida en casilla planteadas, el Pleno concluyó que procedía la nulidad de 24 casillas por su indebida integración y que procedía a eliminar la nulidad de una más bajo el argumento de que existían discrepancias entre el número de boletas utilizadas y las boletas recibidas, pues esa circunstancia, a juicio de la Sala, no es determinante para el resultado de la votación.Con base en lo expuesto, propusieron modificar la sentencia impugnada, corregir los datos capturados en el cómputo de la elección, agregar los votos que no le fueron asignados de manera indebida al candidato independiente y restar la votación de las casillas que fueron declaradas nulas.Dado que las operaciones antes señaladas no generan un cambio de ganador, se confirmó la entrega de constancia en favor de la planilla encabezada por el candidato independiente.Los resultados que fueron presentados ayer por la Sala Regional se dan 68 días después de los comicios del 1 de julio, entre el aplazamiento de los tiempos para la ratificación de un ganador, inconformidades mediáticas sobre la operación de la asamblea e impugnaciones de los resultados ante los órganos electorales.El pasado 19 de julio, tanto Cabada como González Mocken impugnaron ante el TEE la constancia de mayoría que se le entregó al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, misma que fue resuelta el 11 de agosto por los magistrados de Chihuahua, que resolvieron corregir y modificar revocaron los resultados.El Tribunal Estatal determinó dar el triunfo a Cabada quien se impuso sobre el morenista por 891 votos, equivalentes al 0.97 por ciento de la votación emitida. El independiente registró 175 mil 982 votos, contra 175 mil 151 que recibió González Mocken.El 15 de agosto impugnaron esa resolución ante la Sala Regional Guadalajara.Ayer, tras la sentencia, González Mocken, anunció que acudirá mañana a la Sala Superior, alegando que con un recurso de reconsideración, tratará de echar abajo la jurisprudencia que usaron los magistrados federales para anular las 24 casillas.“En el escrutinio ganamos la elección, pero los magistrados recurrieron a jurisprudencia para anular esas casillas, vamos a ver la cuestión de inconstitucionalidad de esa jurisprudencia”, dijo.El juicio ciudadano 3984 promovido por Carlos Gutiérrez Casas y otros ciudadanos ni siquiera fue tomado en cuenta y se desechó de plano la demanda debido a que quienes lo interpusieron no acreditaron haber participado activamente como candidatos a la elección municipal controvertida, requisito necesario para justificar una legitimación para interponer el juicio ciudadano ante este órgano jurisdiccional.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.