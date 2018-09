Ciudad Juárez— Ezequiel Madera Madera, nombrado por sus víctimas como “El Cínico”, denunció ayer que fue torturado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Al ser puesto a disposición de dos tribunales de Control como presunto responsable de un robo agravado y de una extorsión, acusó a los preventivos de haberle reventado un oído para obligarlo a firmar unos documentos.Madera –quien también se hace llamar Ezequiel Palacios Ángeles, alias “El Joker” o “El Waiko”– únicamente se refirió a los golpes que recibió y sobre los delitos que se le atribuyen decidió guardar silencio.“Me voy a reservar, nada más quiero hacer de su conocimiento que cuando me detienen me torturaron a base de bolsas, (colocadas en la cabeza para simular que lo iban a asfixiar), con golpes y subiéndose arriba de mí”, afirmó.La representante social señaló que el sábado pasado a las 15:15 horas Madera entró a una farmacia ubicada en las avenidas Ejército Nacional y Manuel Gómez Morín y ordenó a los empleados reunirse en una oficina utilizada como bodega. Les dijo que un comando armado iba a entrar a ejecutar a una persona si hacían algo.Después aseveró que en la farmacia había personas infiltradas que trabajaban con él y les exigió que entregaran el dinero de las ventas.Una empleada le entregó una gaveta con 17 mil pesos, señaló la fiscal, aunque posteriormente dijo que el representante legal reportó que el monto de lo sustraído ascendía a 15 mil 539 pesos.En todo momento Madera Madera presuntamente sostuvo entre sus manos un celular y parecía estar hablando con alguien pero no portaba arma de fuego. Tras recibir el dinero huyó del lugar a bordo de un automóvil Chrysler Sebring de modelo 2010, matrículas 317-STG9 fronterizas.A las 16:20 horas en el cruce de las avenidas Gómez Morín y Antonio J. Bermúdez otros elementos de la misma corporación observaron el vehículo reportado y le marcaron el alto al conductor.Al realizar una inspección lograron recuperar 14 mil 878 pesos, dijo la fiscal.Antes de que la audiencia terminara ayer, la jueza le impuso un año de prisión preventiva a Madera y ordenó a la SSPM, así como al Cereso 3, que remita los informes sobre la revisión médica realizada al sospechoso y activo el protocolo de Estambul para que especialistas en la materia determinen si el detenido fue objeto de tortura.Al concluir esa diligencia, el inculpado fue llevado a la segunda sala de apelaciones a disposición de otro Tribunal de Control para que un fiscal de la Unidad de Delitos Antiextorsión también adscrito a la FGE le formulara cargos legales por su presunta responsabilidad en el cobro de una cuota a la dueña de un negocio ubicado en la avenida Gómez Morín.Por ese presunto delito se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Madera y se le acusó de haber exigido 2 mil 500 pesos a la propietaria del establecimiento el pasado 26 de julio, cuando presuntamente se identificó como integrante de un grupo criminal.

