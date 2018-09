Cumple 'Tomatito' dos meses de desaparecido

Ciudad Juárez— Después de otra noche en vela, Daisy García tomó la foto de su hijo “Tomatito” y lo encomendó una vez más a Dios, a quien no ha dejado de orar para que proteja al menor de edad desaparecido desde el 4 de julio del año en curso.“Hoy se cumplen ya dos meses de no saber nada de mi hijo y sigo sin pistas, sin nada”, lamentó la madre de familia que empieza a padecer problemas de salud a causa del dolor por la ausencia de su hijo, ahora de 12 años.Juan Manuel Ruiz García es uno de los 14 menores de edad reportados como ausentes en Ciudad Juárez que no han sido localizados pese a ser emitidas las pesquisas.“No dejen en el olvido a mi hijo, por favor”, suplica la madre a los ciudadanos que puedan compartir la foto de su hijo.Juan Manuel, entonces de 11 años, salió de su casa el pasado 4 de julio de la vivienda familiar ubicada en la colonia Melchor Ocampo.Desde entonces la familia ha salido a las calles a pegar pesquisas, a realizar sus propios rastreos, a participar en todos los actos de protesta posibles y nada ha dado el resultado que desean: encontrar a “Tomatito”, como le dicen al menor.Su madre, quien sufre los estragos por la desaparición de Juan Manuel, confió que su estado de salud se ha deteriorado, aunque eso no le impide continuar la búsqueda de su niño.Ayer por la mañana Daisy suplicó a las autoridades que no olviden a su hijo. “Por favor, sigan buscando, les pido que no dejen la búsqueda, ayúdenme. Ya son dos meses y no ha habido nada de respuesta, puro seguimos en investigación”, dice Daisy.Confesó que pasó casi la noche en vela, pensando que el tiempo está pasando y no hay datos suficientes que permitan la localización de su hijo, el cual cumplió los 12 años lejos de casa.A pesar de los operativos realizados por la Fiscalía General del Estado (FGE) no se ha ubicado al menor.La institución reporta que actualmente son 14 los menores desaparecidos en Ciudad Juárez este año.La madre de familia también pide con desesperación a los ciudadanos que la ayuden: “no dejen en el olvido a mi hijo, por favor”, suplicó.